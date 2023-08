La Redmi Pad SE filtrada al completo, ¿una variante aún más económica?

Hace unos días os contábamos que se había filtrado una nueva tableta barata de Redmi. Esta se denominaba Redmi Pad 2, y todos dábamos ya por hecho que nos ofrecería todo lo que podíamos esperar de una nueva generación de la tableta barata de Xiaomi. Pero ahora hemos conocido que no será exactamente esta tableta la que llegue al mercado de forma inminente, sino que se la conocerá por otro nombre. Concretamente el de Redmi Pad SE.

¿Nos ofrecerá lo mismo?

Pues la realidad es que sí, hay que reiniciar todo lo que habíamos conocido hasta ahora de la Redmi Pad 2 y traspasarlo a una futuro Redmi Pad SE, que como nos viene a decir su nombre será una evolución del modelo inicial, y no exactamente una nueva generación de esta tableta. Por lo que todo lo que podemos repasar ahora sobre ella ya lo habíamos conocido antes, pero claro, con un nombre diferente. No obstante, vamos a remitirnos a las filtraciones más recientes.

Todo lo que ahora conocemos no viene de una filtración como tal, sino de un descuido de un retailer, una tienda, que ha publicado en su web la nueva tableta. Y no solo lo ha hecho con sus características prácticamente completas, sino también con una serie de imágenes que nos muestran el aspecto de la tableta, y además son las que nos confirman la denominación de esta nueva tableta.

En ella podemos ver a una tableta donde en su pantalla se puede leer claramente el texto de “Redmi Pad SE” La tableta estará disponible en tres colores, un gris oscuro, un morado y un color verde turquesa. La tableta en sí contará con una pantalla de 11 pulgadas, que además presumirá de una tasa de refresco de 90Hz y que tendrá tecnología LCD, más acorde con el bajo precio que se le presupone a esta tableta.

El procesador será un potente Snapdragon 680 de gama media, que no tiene nada que envidiar al rendimiento de muchos móviles de gama media. En el apartado fotográfico contará con una cámara trasera de 8 megapíxeles, mientras que delante será de 5 megapíxeles. La batería tendrá una buena capacidad de 8000mAh, mientras que la carga tendrá una potencia de 18W, por lo que sin duda alguna será una tableta con bastante autonomía y una carga moderadamente rápida.

En el apartado multimedia tendremos sonido Dolby Atmos a través de cuatro altavoces estéreo. También podremos conectar unos auriculares al puerto de 3,5mm, y cargarlo con un USB tipo C de última generación. De momento no se sabe mucho más de ella, aunque no hace falta demasiado con todo lo que se ha desvelado ahora.

En cuanto al software estrenaría Android 13 basado en MIUI 14. Por tanto, estamos ante una tableta que sin duda va a convertirse en todo un éxito de ventas, ya que se espera que su precio sea muy contenido. Moviéndose probablemente entre los 150 y 200 euros, lo que la hace una opción realmente asequible en este caso.