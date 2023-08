Redmi 12 5G: salto a la conectividad 5G por poco más de 120 euros

Hace solo unas semanas conocíamos a la nueva generación de los teléfonos Redmi 12, una nueva actualización del que si duda es el icono de la marca y gran artífice del enorme éxito de Xiaomi en el mercado de smartphones. Ahora hemos conocido una nueva actualización de este modelo, que llega con una novedad evidente, y es la de contar con conectividad 5G. Y es que pocos móviles vamos a encontrar con esta conectividad y un precio tan ajustado. Vamos a conocer a continuación todas sus características.

Ficha técnica del Redmi 12 5G

Este terminal sorprende por su gran tamaño, algo por otro lado propio de los modelos Note, que en su momento fueron los verdaderos teléfonos diseñados para contar con paneles grandes. En este caso alcanza nada menos que 6,79 pulgadas, lo que es bastante grande. Este además presume de una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90Hz, así que desde luego no se puede pedir más en el aspecto visual en un móvil de este precio.

Redmi 12 5G | Redmi

Cuando hablamos de rendimiento hay que hacerlo de un procesador Snapdragon 4 Gen 2, que es uno de los más recientes en la gama media más asequible. Es el principal responsable de que este teléfono cuente con conectividad 5G y un rendimiento bastante solvente. Este viene acompañado por variantes de 4GB, 6GB u 8GB de memoria RAM, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD.

Redmi 12 5G | Xiaomi

Un teléfono que presume de Wifi de doble banda, por lo que puede conectarse a redes de 5GHz mucho más rápidas. También hay Bluetooth 5.0, y no sabemos nada de si tiene o no NFC, algo que por este precio no es seguro. La batería tiene una capacidad bastante estándar, de 5000mAh, que se puede cargar más rápido gracias a los 18W de potencia en este aspecto.

Cuenta con conector USB tipo C para realizar la recarga. También tenemos sensor de infrarrojos para utilizarlo como un mando a distancia, mientras que su sistema operativo es Android 13 bajo la capa MIUI 14, imaginamos que pronto se actualizará a MIUI 15.

Cámara del Redmi 12 5G

Este teléfono llega con una cámara dual detrás, que nos ofrece por un lado un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un secundario de 2 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara tiene una resolución bastante humilde, de 8 megapíxeles.

Precio del Redmi 12 5G

Sin duda es lo más sorprendente de este teléfono, su precio. Ya que se estrena en el mercado chino por un precio de partida de alrededor de 120 euros, para la versión básica. Si añadimos más RAM o almacenamiento el precio puede crecer hasta los 165 euros al cambio, pero en cualquier caso es uno de los móviles baratos mejor equipados del mercado, sin duda alguna.

No sería de extrañar que este nuevo modelo se pusiera a la venta en España en relativamente poco tiempo. Una buena ventana de lanzamiento sería el comienzo del mes de septiembre, con la vuelta al cole y las oficinas.