El Redmi 11A será el móvil más barato de Xiaomi, y ya se ha filtrado

Los móviles de gama de entrada, esos que se venden por poco más de 100 euros siguen siendo un buen reclamo para muchos consumidores, aunque ya no tienen el tirón de antes, porque por poco dinero más tenemos móviles muy competentes con aspecto digno de la gama alta. Y en este segmento del mercado Xiaomi cuenta desde hace años con los modelos “A” que nos ofrecen una relación de prestaciones y precio excepcional. En esa liga jugará el nuevo Redmi 11A, un móvil que será muy barato y del que ya hemos conocido sus primeros detalles, y su diseño al completo, que difiere de otros modelos anteriores.

Así será el Redmi 11A

Este teléfono ha pasado por una certificación china imprescindible para poder comercializar cualquier teléfono. Se trata de la TENAA, y nos ofrece imágenes del teléfono desde todos los ángulos posibles, siendo especialmente reveladora la imagen del móvil en su parte trasera. En ella podemos ver el nuevo diseño de este dispositivo, que cuenta con tres sensores de cámara de fotos, así como un lector de huellas integrado dentro de este módulo de cámara. Además, podemos observar unas líneas diagonales que decoran esta zona del teléfono con un aspecto bastante fresco.

El teléfono está construido en plástico, por lo que no habrá que esperar un cuerpo metálico como el que hemos visto en móviles de gamas algo más avanzadas. Aunque en la imagen se ven dos grandes sensores de cámara, parece que en el lateral del módulo vemos un sensor con una lente mucho más pequeña, que probablemente se trata de uno de profundidad o un pequeño macro. Delante vemos un móvil que contará con una pantalla sin bordes, con una cámara dentro de un notch en forma de gota, por lo que en este aspecto no es nada disruptivo ni diferente, sino que nos ofrece un poco más de lo mismo que hemos visto anteriormente, lo que tampoco es de extrañar.

De momento, y a diferencia de lo que ocurre con otros modelos, la certificación china no ha desvelado características de este teléfono. Por tanto, tendremos que jugar un poco a pitonisas para poder imaginar cuáles serían sus novedades y características cuando se lance. Y es que el modelo del que se parte es bastante básico, por lo que esta nueva generación tiene un gran margen de mejora por delante para ofrecernos novedades. Empezando por su pantalla, que no sería de extrañar que pudiera estrenar un panel de 90Hz con la misma resolución HD+ actual.

El procesador cambiará si o si, y podría dejar atrás el Helio G25 para montar un Snapdragon 5G, por ejemplo, el 480, no sería nada descabellado. La cámara como mínimo será dual, con sensor principal de 13 megapíxeles y secundario de 2 megapíxeles macro, aunque no hay que descartar un tercero, de profundidad y dos megapíxeles. La batería no debería sufrir cambios, con la misma capacidad, pero quizás con 18W de carga rápida. Su precio no debería ser muy diferente, de unos 100 o 120 euros.

