La nueva batería externa de Xiaomi puede cargar tu móvil en una hora

Las baterías externas se han convertido en uno de los accesorios imprescindibles de la mayoría de usuarios de teléfonos móviles y otros dispositivos con baterías recargables. Y es que gracias a ellas podemos contar siempre con batería independientemente del lugar donde nos encontremos. Xiaomi ha sido una de las empresas más activas en este campo, con decenas de modelos en el mercado desde hace años. Ahora la firma lanza un nuevo modelo, que no cuenta con más capacidad de la habitual, pero sí con más potencia, lo que le permite cargar los dispositivos en menos tiempo, algo realmente interesante, y que puede hacer incluso más práctico su uso, no teniendo que depender de los cargadores de carga rápida incluso lejos de casa.

Así es la nueva Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro

Una nueva batería externa que presume de un diseño renovado, y que poco tiene que ver con el que hemos acostumbrado a ver en los últimos años. Este es ahora mucho más redondeado y estilizado. Y en lugar del tradicional logotipo de “Mi” encontramos solo el de Xiaomi con su nueva tipografía. Por lo que ya nada más verla podemos apreciar que estamos ante algo realmente nuevo por parte de los chinos. Este diseño ahora además tiene un acabado brillante, que le da un toque más premium, sobre todo en la versión blanca, que nos recuerda mucho a los productos de Apple. Pero lo importante está en su interior, en las características que nos ofrece.

Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro | Xiaomi

Empezando por su capacidad, que es de 10.000mAh, algo bastante estándar para el mercado actual, situándose en estos términos de capacidad en un escalón intermedio. Pero lo importante es que ahora es más potente, y mientras que el anterior modelo contaba con una carga rápida de 22,5W, ahora esta es de 33W, lo que ya es una potencia bastante respetable cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Esto quiere decir que, si nuestro móvil es compatible con este tipo de carga rápida, vamos a poder cargarlo en poco más de una hora, si hablamos de una batería de 4500mAh, algo más en una de 5000mAh. Pero en cualquier caso poder hacerlo a esta velocidad lejos de un enchufe tradicional nos parece algo reseñable.

Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro | Xiaomi

En cuanto a conectividad, esta nueva batería cuenta con dos puertos USB tipo C, así como un conector USB tipo A. Esta tiene un peso de 212 gramos, algo más que la mayoría de teléfonos móviles, y sus dimensiones son de 105 x 55.8 x 25.5 mm. Llega con un cable dos en uno, con conexiones USB tipo C y tipo A. Por tanto, vamos a poder cargar todo tipo de dispositivos, no solo móviles, gracias a este cable y su tecnología USB PD. Una batería que llega a un precio bastante ajustado teniendo en cuenta su potencia. Se ha lanzado de momento en China, donde tiene un precio de unos 25 euros al cambio. Habrá que recurrir de momento a la importación desde tiendas chinas para poder contar con este modelo en España. Salvo que se distribuya aquí próximamente, algo que tampoco hay que descartar.