Las mejores ofertas de tecnología en el 11 del 11 y el día mundial del shopping

A pesar de los turbulentos momentos económicos en los que nos movemos, la realidad es que los comercios siguen echan el resto para que el ritmo de ventas no decaiga y vaya calentando motores de cara a la Navidad. Y tenemos dos citas muy importantes antes de las fiestas navideñas, como es el Black Friday y este día mundial del shopping, conocido también como el 11 del 11 o las ofertas del día del soltero.

La realidad es que cada vez más comercios lanzan sus ofertas este día, aunque muchos optan por esperar al Black Friday. Hoy nos hemos fijado en las ofertas de dos importantes comercios que han apostado fuerte por estas ofertas. Uno no podía ser otro que Aliexpress, el que realmente comenzó con esta cita, y por el otro lado El Corte Inglés, que ha apostado fuerte con cuatro días de ofertas que empiezan hoy, vamos a conocer esas ofertas porque hay cosas interesantes y sorprendentes, como incluso televisores 8K.

TV LED LG de 65” 65QNED966QA y 8K

Sin duda es un televisor sorprendente por la gran resolución que tiene, es seguramente la primera Smart TV con esta resolución que os recomendamos nunca. Y esta es sin duda la mejor ocasión para estrenarse en esta espectacular resolución.

TV LED LG de 65” 65QNED966QA | LG

Ya que no solo está rebajada 900 euros, sino que además puedes obtener un reembolso de 250 euros, por lo que tras este su precio se quedará en 1649 euros, un precio más que razonable para una Smart TV de estas características, con resolución 8K y el sistema operativo WebOS de LG.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE 44mm

Otra excelente oferta que nos encontramos en El Corte Inglés. Y es que se trata del reloj más reciente de los coreanos, presentado este pasado verano. Y ya lo tenemos a tiro con un descuento de nada menos que 100 euros, lo que es una excelente ocasión para hacerse con él.

Galaxy Watch 5 y 5 Pro | Samsung

Un reloj al que no le falta de nada, que te puede medir la tensión, la temperatura, hacerte un ECG, y además tiene conectividad de datos móviles. Y todo por solo 279 euros.

Samsung Galaxy Book2

En El Corte Inglés podemos hacernos con este portátil 2 en 1 de los coreanos a un precio irresistible. Este ahora cuesta 764,15 euros,, lo que supone un 30% de descuento desde su precio original de 1.099 euros.

Samsung Galaxy Chromebook 2 360 | Samsung

Este nos ofrece una pantalla de 13.3 pulgadas táctil, por lo que podemos usarlo tanto de portátil con Windows 11 como tableta. Tiene un procesador Intel Core i5, por lo que va sobrado de potencia.

Auriculares Redmi Buds 3 Lite

También en El Corte Inglés tenemos los Redmi Buds 3 Lite de color negro. Estos ahora están disponibles por solo 24,99 euros.

Redmi Buds 3 Lite | Xiaomi

Unos auriculares que nos ofrecen 5 horas de autonomía con la batería del auricular, y hasta 18 horas con la batería integrada en el estuche de estos. Se conecta automáticamente a nuestro móvil cuando abrimos la tapa del estuche. Además son resistentes al sudor y al agua de lluvia, por lo que podemos hacer deporte con ellos.

POCO C40

También tenemos móviles de oferta en esta ocasión. Porque podemos encontrar en Aliexpress el reciente POCO C40 más barato que nunca. Hora está disponible por solo 119 euros, lo que hace de él una de las mejores opciones a la hora de comprar un móvil barato.

POCO C40 | POCO

Esta versión cuenta con una memoria RAM de 3GB y un almacenamiento interno de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD. No podemos pedir más por menos.

Redmi Pad

La nueva tableta de Xiaomi ahora está disponible tras haberse presentado hace solo unas semanas. Podemos comprarla por solo 238 euros, aunque si añadimos los cupones de la tienda se nos podría quedar incluso más barata.

Redmi Tablet | Xiaomi

Esta tableta llega con una pantalla de 10.61 pulgadas, procesador Helio G99, batería de 8000mAh y una resolución 2K poco habitual en estos modelos.

Xiaomi Band 7

La pulsera de actividad por excelencia también está rebajada en Aliexpress. Y es que podemos comprarla por 36.95 euros, aunque podemos dejarlo rozando los 30 euros con los cupones disponibles, prácticamente a mitad del precio original.

Xiaomi Smart Band 7 | Xiaomi

Una pulsera que ahora cuenta con una pantalla más grande, de 1,62 pulgadas y tecnología AMOLED, así como seguimiento de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, menstruación, sueño y más.

Una pulsera por poco más de 1 euro

Aunque parezca un error de precio no es así. Porque esta pulsera tiene un precio de solo 1,59 euros. Eso sí, no esperéis funciones inteligentes porque no las tiene. Solo muestra la hora en su pantalla LED, más no podemos pedir por este precio.

La pulsera M7 | Aliexpress

También tenemos la M7 más inteligente en la misma página, con funciones más similares a las que esperamos de una pulsera de actividad, y esta tiene un precio también irrisorio, de solo 5,27 euros, desde luego no podemos pedirle más por menos.

