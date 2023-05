Logitech presenta un conjunto de ratón y teclado perfecto para trabajar

Logitech se ha posicionado como uno de los principales actores en el sector de la informática gracias a un catálogo de productos de lo más completo. La compañía suiza presume de una gama de lo más completa y en la que no te faltarán opciones. Y ahora, acaban de presentar los Logitech MX Keys S Combo, MX Keys S y MX Anywhere 3S, conjuntos de ratón y teclado con mucho que ofrecer.

Ya te hemos dicho que la firma es uno de los grandes referentes, tanto en el panorama gaming como en el sector de la informática en general. Y estas últimas incorporaciones al catálogo más premium de Logitech cubrirán las necesidades de los usuarios más avanzados.

La Master Serie de Logitech siempre ha estado enfocada a mejorar la productividad, y en este caso será la mejor compañera en perfiles tan diferentes como desarrolladores de software y profesionales creativos.

Así son los nuevos combos de teclado y ratón Logitech para que tu productividad se dispare

Además, gracias a la nueva función de Logitech Options+, Smart Actions, estos nuevos lanzamientos ayudarán a alcanzar “el estado de flow”, como dice Logitech: el momento de mayor rendimiento y concentración en el que fluimos mientras desarrollamos la tarea que tenemos entre manos.

Logitech MX Keys S Combo | Logitech

Además, todos los modelos presumen de Smart Actions, una herramienta integrada en Logi Options+App, y que permite omitir acciones repetitivas mediante la automatización de varias tareas con un solo clic. Con ello, agilizas el flujo de trabajo y mejoras tu productividad a través de estos macros. Entre las Smart Actions se incluyen acciones predefinidas y personalizadas para ayudar a automatizar las tareas para que no te falten opciones.

Como viene siendo habitual en estos tiempos, Logitech ha demostrado su compromiso con el medioambiente. Para ello, las partes de plástico de MX Keys S, MX Keys S Combo y MX Anywhere 3S incluyen plástico reciclado certificado de aparatos electrónicos antiguos. Logitech indica que se ha usado este material en un mínimo del 11% para MX Keys S, un mínimo del 22% para MX Master 3S (como parte de MX Keys S Combo) y un mínimo del 61% para MX Anywhere 3S.

Ahora que hemos visto las bondades que ofrece esta nueva familia de ratones y teclados Logitech, veamos lo que ofrecen los MX Keys S Combo, MX Keys S y MX Anywhere 3S.

Teclado Logirech MX Keys S

Comenzaremos hablando del potente Logitech MX Keys S, un teclado inalámbrico que promete una experiencia de uso mejorada gracias a las teclas de bajo perfil adaptadas a la yema de los dedos, lo que se traduce en una escritura rápida y fluida con el sistema de tecleo Perfect Stroke. Como verás en la imagen que acompaña estas líneas, su particular diseño ayudará a que teclear sea una experiencia mucho más agradable.

A esto hay que sumarle su sistema de retroiluminación inteligente, que detecta si las manos se acercan para poder iluminar el teclado y ahorrar batería. Además, se adapta a las condiciones lumínicas del entorno (personalizable también a través de la aplicación Logi Options+).

MX Keys S Combo | Logitech

Este teclado llegará en colores grafito y gris pálido, con una distribución de teclado mejorada con tres nuevas teclas enfocadas a la productividad y colaboración: función de dictado de texto, silenciar/activar micrófono y emojis.

Ratón MX Anywhere 3S

Pasamos al Logitech MX Anywhere 3S, el ratón compacto inalámbrico más avanzado de la marca, y que ofrece una gran velocidad de precisión y un sistema MagSpeed que permite exprimir tu rendimiento y comodidad para que trabajes donde te apetezca.

Un detalle que nos ha encantado es que cuenta con tecnología Quiet Click. Personalmente, la he probado en otros modelos de Logitech y ofrece una experiencia perfecta, sin el característico ruido al pulsar los botones del ratón.

Además, incorpora un sensor óptico de 8000 DPIs, que permite el desplazamiento sobre cualquier superficie, incluido el cristal, para poder utilizarlo en distintos espacios de trabajo. Sin duda, el ratón perfecto para trabajar.

Si quieres el pack completo, el MX Keys S Combo incluye el nuevo teclado MX Keys S, el aclamado ratón MX Master 3S. Además, viene con una cómoda alfombrilla MX Palm Rest para que trabajes en las mejores condiciones.

Precio y disponibilidad de los nuevos MX Keys S, MX Anywhere 3S y MX Keys S Combo

La firma ha anunciado que los nuevos ratones y teclados Logitech MX Keys S, MX Anywhere 3S y MX Keys S Combo llegarán a lo largo del mes de junio. El precio para MX Keys S Combo es 199 euros, MX Keys S 119 euros, y MX Anywhere 3S 79 euros.