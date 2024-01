¿Harto de notificaciones en todos tus Amazon Echo a la vez? Así puedes evitarlo

Las pantallas y altavoces inteligentes de Amazon, son de gran ayuda en nuestra vida diaria. Gracias a ellos, tenemos la posibilidad de controlar nuestro hogar digital, así como realizar peticiones de cualquier tipo, desde que reproduzcan nuestra música preferida, añadan productos a la lista de la compra e incluso añaden alarmas o recordatorios, que sonarán en toda nuestra casa.

Cambia el dispositivo en el que suenan tus recordatorios

Con un comando tan sencillo como “Alexa, pon un recordatorio”, no se nos olvidará lo que tenemos que hacer. Cuando le pedimos a Alexa que nos recuerde algo que tenemos que hacer, nos pedirá algunos datos, como cuando queremos que nos lo recuerde y para qué es el recordatorio. No nos suele preguntar en qué dispositivo queremos que suene el recordatorio. Si tenemos más de un altavoz o pantalla en casa, cuando llegue el momento de recordárnoslo, este comenzará a sonar en todos y cada uno de los dispositivos configurados en nuestro hogar. Esto puede ser una ventaja, ya que estemos donde estemos en nuestra casa lo escucharemos.

Seleccionando un dispositivo Alexa | TecnoXplora

Pero qué pasa cuando tienes un dispositivo en cada habitación de la casa y estos no se encuentran cerca unos de otros. En este caso tenemos que darnos una vuelta por la casa pidiéndole a Alexa que pare. Puede que en algunas ocasiones no queramos que suene en todos los dispositivos, ya que no queremos que molesta a otros miembros de la casa que estén por ejemplo durmiendo o descansando. En tal caso, tenemos la opción de editar nuestros recordatorios y asignar uno en concreto en el que sonará de forma individualizada.

Una vez que hemos programado un recordatorio, podemos realizar cambios y editarlo fácilmente, para cambiar cualquiera de los parámetros del mismo. Para ello solo tenemos que acceder a través de la aplicación Alexa en nuestro móvil y seguir los siguientes pasos:

En la pantalla principal, pulsa sobre el icono “ más ” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

” en la esquina inferior derecha de la pantalla. De este modo accedemos a un nuevo menú en el que encontramos el botón “ recordatorio ”

” Nos aparece un listado con todos los recordatorios que hemos programado previamente.

que hemos programado previamente. Elige el que quieras modificar, pulsando sobre este.

Así accedemos a todos los parámetros, donde encontramos el nombre, la fecha de inicio, repetir, hora, pausar recordatorio, para quién es el recordatorio, podemos hacer el seguimiento del mismo y la opción que no interesa en este momento “suena desde”

Por defecto, la opción predeterminada es “en todas partes” esto supone que sonará en todos y cada uno de los dispositivos compatibles configurados en nuestra cuenta.

esto supone que sonará en todos y cada uno de los dispositivos compatibles configurados en nuestra cuenta. Pulsa sobre esta opción para acceder al listado de dispositivos compatibles y seleccionar el que creamos conveniente en cada momento.

Si hemos creado grupos de dispositivos también podemos seleccionar estos para que solo suene en aquellos que integran dicho grupo.

De este modo, podemos cambiar y controlar dónde suenan nuestros recordatorios y hacerlo de una forma más pormenorizada y personalizada. Debemos recordar que podemos cambiar los ajustes de nuestros altavoces para que nos escuchen unos u otros en función de la proximidad con ellos.