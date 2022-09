No habrá más keynotes de Apple este año, ¿y nuevos lanzamientos?

Hace unas semanas Apple presentaba sus nuevos iPhone 14 en lo que sin duda ha sido la Keynote más importante de la firma californiana en este año. A pesar de ello, esperábamos una nueva presentación de la marca para el próximo mes de octubre, por un lado porque se había filtrado esta fecha, y por el otro porque suele ser habitual que Apple lance nuevos productos a final de año, no tan importantes como sus teléfonos, pero sí lo suficiente como para tener su propia presentación. Parece que este año no sería el caso, aunque no todo está perdido, como vais a poder comprobar.

Sin Keynote, pero con nuevos lanzamientos

Eso es al menos lo que ha desvelado uno de los analistas más cercanos a Apple. Ya que parece que las grandes presentaciones para estos dispositivos no se van a dar de aquí al final del año. Pero esto no quiere decir que no haya nuevos lanzamientos de la marca en este intervalo de tiempo. De hecho la misma información apunta a que el próximo mes aunque no haya Keynote, sí que se lanzarán todos esos productos que se esperaban para entonces. Aunque en esta ocasión, en lugar de hacerlo con toda la pompa habitual de esas presentaciones, se darán a conocer mediante sendas notas de prensa.

¿Y qué productos se lanzarían?

Pues bien, como decimos los lanzamientos seguirían adelante, pero con un método de difusión más convencional. Y los dispositivos que presentaría de esta forma Apple serían varios. Los más esperados sin duda los nuevos iPad Pro, que llegarían con el procesador Apple M2 como gran novedad para acelerar si rendimiento. Estos llegarían en dos tamaño, uno de 11 pulgadas y otro de 12,9 pulgadas. Pero habrá más, porque como suele ser habitual en las habituales Keynote de finales de año, también tendremos nuevos Mac para disfrute de los seguidores de Apple.

Tim Cooke en la keynote del martes | Apple

Esto serían los nuevos Mac Mini, también con este procesador M2 de Apple, y nuevos ordenadores portátiles. Probablemente los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que a su vez estrenarían también una nueva generación de chips de los de Cupertino. Tanto el Apple M2 Pro como el Apple M2 Ultra. Por tanto serán los portátiles más potentes de la historia de Apple. Y aunque no se ha hablado nada de ellos, tampoco habría que descartar el lanzamiento de un iMac, también con los nuevos procesadores de la marca de la manzana.

No se espera nada más especial, salvo que tengamos algún nuevo Airtag de nueva generación, que se han rumoreado, pero nada más especialmente. Por tanto sí, tendremos nuevos dispositivos en el mercado por parte de Apple, pero no hará falta una Keynote para que nos los muestren. Algo que al fin y al cabo al usuario final el da un poco lo mismo, porque lo que quiere son siempre los mejores productos de Apple en las tiendas en la fecha estipulada, lo demás puede ser secundario. Y parece que tendremos esos productos el próximo mes de octubre.

