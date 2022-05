Google, Microsoft y Apple anuncian el principio del fin de la contraseña tradicional

Hace unos días os contábamos que el futuro de las contraseñas estaba precisamente en su desaparición. Y es que cada vez son más las voces que desconfían de su eficacia, algo que por otro lado ha sido probado en los últimos años con el sucesivo robo de contraseñas, que ha tenido como consecuencia que por muy seguras que estas sean, si son robadas, no sirven absolutamente de nada. Y eso es lo ahora han anunciado los tres gigantes tecnológicos, como son Google, Apple y Microsoft, que con motivo del día de la contraseña ayer han anunciado el principio del fin para estas contraseñas.

Claves de acceso, el futuro

Así lo han anunciado los tres gigantes, que adoptarán un estándar común de inicio de sesión sin contraseña conocido como claves de acceso desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) y la FIDO Alliance. De esta forma se convertirá en algo estandarizado este uso de las claves de acceso para poder entrar la mayoría de plataformas, ya sean web o app del mercado en un futuro a medio plazo. La idea es acabar con las contraseñas tal y como las conocemos ahora, con tal de evitar que estas puedan caer en manos de los hackers y convertirse precisamente en todo lo que se quiere evitar.

Contraseñas en Internet | Pixabay

Concretamente este nuevo método de identificación se valdrá de datos biométricos para simplificar el acceso a las aplicaciones y plataformas. Se podrán utilizar pines o esta autenticación biométrica para que acceder a nuestra cuenta más sencillo, rápido y también seguro. Esto es un paso sin precedentes, ya que de esta forma se consigue que las tres empresas que acaparan los sistemas operativos más importantes del mercado están ya preparadas para ir introduciendo poco a poco estos métodos en ellos.

Y es que la realidad es que, teniendo lectores de huellas, reconocimiento facial o los tradicionales pines, como lo que usamos en los cajeros, no tiene mucho sentido seguir utilizando las contraseñas en todas las webs a las que accedemos. Con esta mezcla de métodos se podrán construir estándares que respeten nuestra privacidad sin tener que estar memorizando decenas o cientos de contraseñas. Y es que la mayoría de nosotros no solemos utilizar las contraseñas correctamente, porque la realidad es que no son fáciles de gestionar.

Primero porque si hacemos lo que nos recomiendan, utilizar una para cada web o app en la que entramos, es prácticamente imposible acordarse de todas salvo que tengamos una app que las gestione. Y lo que decíamos antes, se ha demostrado que ante ataques que roban en masa las contraseñas, no son efectivas, porque en ese momento no sirve de nada lo seguras que sean. De ahí que muchos estemos recurriendo en masa a la verificación en dos pasos. Sea como fuere la adopción de este estándar nos confirma la voluntad de estas empresas por ofrecer este estándar, aunque todavía nos tocará esperar seguramente algunos años para que sean completamente un estándar, y las encontremos en la práctica totalidad de las webs y plataformas que visitemos.