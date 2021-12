Google anuncia la actualización a Android 12 para las Smart TV con Android TV

El sistema operativo de los televisores con Android está recibiendo una nueva actualización. Y es que como en el caso de los móviles, Google ha lanzado la versión 12 de su Android TV, un sistema que cada vez es más popular y montan más fabricantes en sus televisores. Vamos a repasar las novedades más importantes que nos trae este sistema, que como es habitual en este segmento de los televisores, no parece que vaya a actualizarse muy rápido a tenor de los precedentes.

Televisores por fin con Android 12

Google ha anunciado a los desarrolladores la nueva versión del sistema, que contará con numerosas novedades respecto de sus predecesoras. Lo más llamativo será el aspecto de la interfaz de uso del sistema, que será más agradable y sencillo de utilizar que nunca. Además, la interfaz aprovecha completamente la resolución 4K de la mayoría de Smart TV que están llegando ahora al mercado, por lo que en este caso vamos a notar mayor calidad en el aspecto de los menús dentro del televisor. Hay nuevos efectos de desenfoque, para hacer de la experiencia de buscar un nuevo contenido algo realmente sencillo y ameno.

A la hora de reproducir contenidos, la actualización del refresco de la pantalla evitará que se puedan alterar la reproducción con movimientos inesperados. En general hay mejoras en la interpretación de los diferentes estándares de visualización, como pueden ser el HDR o el sonido espacial que ofrecen muchos televisores, vamos, un pulido a la hora de reproducir los contenidos con más estabilidad y calidad de imagen. También vamos a poder disfrutar de una experiencia más segura, gracias a nuevas notificaciones acerca de la funcionalidad de la cámara y el micrófono, que podremos desactivar bajo demanda cuando sea necesario.

Además, se añade compatibilidad con HDMI CEC 2.0, así como mayor estabilidad y mejor rendimiento general del teléfono, así como soporte para DTMB gracias al Tuner HAL 1.1. Lo normal es que sobre todo veamos mejoras en la estabilidad y en la eficiencia de rendimiento de los televisores con esta nueva versión. Porque si de algo pecan muchos televisores con Android TV, es que parecen contar con menos potencia de la necesaria para poder manejar el sistema operativo, lo que muchas resulta en un funcionamiento más lento y numerosos bloqueos mientras utilizamos el televisor.

En este caso solo se trata del anuncio a los desarrolladores de esta versión del sistema para televisores. Por lo que de momento tocará que los fabricantes adapten esta versión a sus televisores y que luego poco a poco la liberen. De momento no se sabe nada de qué televisores recibirán esta nueva versión, pero desde luego no parece que si tienes un televisor con Android TV 9, lo vayas a recibir pronto en tu televisor. Así que paciencia, porque esta actualización además no parece tan trascendente como la que están recibiendo los móviles, con un cambio en el diseño sin precedentes. Es de esperar que en unos meses comience a llegar a los primeros televisores con Android TV.