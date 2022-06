Las gafas de Apple llegarían tras las próximas Navidades

Llevamos años hablando de las gafas de realidad virtual de Apple, conociendo diferentes patentes, o imágenes que recrean su diseño. Incluso hemos conocido el nombre y existencia del sistema operativo específico para estos dispositivos, pero de momento no ha habido suerte, y las diferentes predicciones sobre su lanzamiento no se han hecho realidad finalmente. Hoy volvemos a conocer nuevas informaciones que apuntan a otra fecha para la presentación de estas gafas por parte de los de Cupertino. Y es que parece que finalmente no se estrenarán este año como se había avanzado hace unas semanas, y habrá que esperar un poco más para poder disfrutar de esta nueva gama de producto de Apple.

Mínimo en 2023

Ha sido una vez más uno de los analistas más cercanos a Apple quien ha anticipado cuál será el futuro de estas gafas de realidad virtual. Según este analista las nuevas gafas se presentarían en una Keynote de Apple el próximo mes de enero, después de las Navidades. Algo que desde luego nos parece bastante sorprendente, ya que no parece una fecha propicia para que los de Cupertino hagan una de sus presentaciones, aunque cosas más extrañas hemos visto en los últimos años. En esta nueva predicción, apunta a que, si bien la presentación sería en el primer trimestre e 2022, nos cuadraría más que fuera en marzo, no será hasta el segundo trimestre cuando se pondrá a la venta el dispositivo.

Las nuevas gafas de Apple no estarían en las tiendas antes del próximo mes de abril. Aunque Kuo es más específico, y hace un “roadmap” bastante detallado sobre el devenir de estas gafas. Con el evento de presentación, la Keynote, para el mes de enero de 2023. La entrega de los kits de desarrollo para sus gafas entre dos y cuatro semanas después del evento, y el comienzo de las reservas en el segundo trimestre de 2023. Por último, llegaría a las tiendas antes del WWDC 2023, que como en este año, se celebrará el próximo mes de junio.

Por tanto, los planes de 2022 finalmente no se harán realidad, y una vez más tendremos que confiar en los enésimos rumores sobre el lanzamiento de estas gafas. Se espera que estas estrenen el nuevo sistema operativo RealityOS, que será el alter ego de iOS adaptado a las necesidades de unas gafas de este tipo. Recordemos que estas serán totalmente independientes del iPhone, y que por tanto contarán con su propio procesador, memoria, almacenamiento y pantallas de alta resolución.

Un dispositivo que sin duda será una apuesta arriesgada para Apple, toda vez que la realidad virtual no ha terminado de arrancar, en un mercado donde tan siquiera modelos asequibles como Oculus Go han conseguido despertar el interés de los consumidores. Sin duda hay expectación por ver lo que Apple tiene preparado para cambiar esta tendencia negativa en un segmento que lleva ya muchos años esperando su momento. A ver si es verdad y en el próximo WWDC 2023 conocemos las novedades que nos ofrece RealityOS, el sistema operativo de estas gafas, esto querrá decir que ya son una realidad.