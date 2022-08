Hace años que las pulseras de actividad de Xiaomi dominan el sector de la gama media, pues su relación calidad precio es inigualable. Y es que las Xiaomi Mi Band han logrado convertirse en las preferidas de millones de usuarios, no solo por ser económicas, sino porque tienen mucho que ofrecer.

Por supuesto que puedes encontrar otros modelos de gran calidad, como los del fabricante de la manzana mordida, pero en este caso, los precios son mucho más elevados, por lo que si quieres el equilibrio perfecto, las Xiaomi Mi Band son la mejor opción. Destacando principalmente la Mi Band 7 aunque si quieres sacarle todo el partido posible, debes conocer algunos de sus mejores trucos.

Uno de los más buscados es la forma de ahorrar batería, a pesar de que ya de por sí pueden presumir de tener una magnífica autonomía. Pero en esta ocasión es otro truco el que te mostraremos, el cual te vendrá de maravilla.

Se trata de un cambio que puedes hacer en la pantalla de tu Xiaomi Mi Band 7, y es que a pesar de que el tamaño no está nada mal, nunca está de más lograr que el texto se vea algo más grande.

Agranda el texto de tu Xiaomi Mi Band 7

Y lo mejor de todo es que no va a ser necesario perderte dentro de la configuración de tu teléfono y la pulsera. Por supuesto que este wearable del fabricante asiático cuenta con una gran variedad de opciones para que la exprimas al máximo, pero siempre nos vamos a encontrar con alguna limitación.

Xiaomi Smart Band | Xiaomi

Claro que eso no es algo que no se pueda solucionar recurriendo a aplicaciones de terceros, como en este caso. Bastará con que instales la aplicación Notify & Fitness for Mi Band, la cual vas a poder encontrar fácilmente en Google Play, además, es de descarga gratuita.

La aplicación llega con muchas más opciones para sumarle a tu Xiaomi Mi Band 7, pero en esta ocasión, estamos buscando agrandar el texto de la pantalla de la pulsera. Para lograrlo, entra en los Ajustes de la app y selecciona la opción Texto en mayúsculas.

Por supuesto, una vez que hayas hecho este cambio, podrás investigar todas las opciones que te ofrece Notify & Fitness for Mi Band. Esta presume además de tener una versión tanto para Android como para iOS, por lo que no te la puedes perder.

Como habrás podido ver, solo necesitas una app en tu teléfono para poder cambiar la letra en la Xiaomi Band 7, así que no dudes en probar este truco para darle un toque diferente a tu pulsera de actividad.

