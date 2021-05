Nuevo repelente de mosquitos Xiaomi, se controla con la voz y cuesta menos de 8€

La firma china sin duda es el líder del mercado cuando hablamos de dispositivos del Internet de las Cosas. Porque aunque en España tengamos otros fabricantes destacados como Amazon o Google de dispositivos de este tipo, los chinos tienen el mayor conglomerado del Internet de las Cosas del planeta. Unos dispositivos que nos resuelven los aspectos más cotidianos de nuestro día a día, como en este caso, que se trata de un dispositivo repelente de mosquitos inteligente. Algo que vamos a agradecer mucho durante este próximo verano para poder conciliar bien el sueño.

Características del Xiaomi MIJIA Smart Mosquito Repellant 2

Detrás de este nombre tan largo se esconde un dispositivo que sin duda puede ser clave en nuestros días de calor durante este verano. Incluso ahora, que con las abundantes lluvias y temperaturas más altas, los mosquitos hacen su aparición en nuestra casa. Las soluciones para combatirlos a lo largo de los años han sido muchas, desde las lámparas que los atrapaban y electrocutaban, hasta las pastillas de los enchufes pasando por sprays de todo tipo para poder repeler la acción de los mosquitos. En este caso se trata de un dispositivo con unas funciones sorprendentes.

Repelente inteligente | Xiaomi

Ya que no solo repele a los mosquitos, sino que además ofrece la funcionalidad similar a la de un altavoz Bluetooth, ya que lleva incorporado el asistente de voz de la firma china, por lo que podemos controlar nuestro hogar conectado con solo hablarle a este repelente. Este repelente utiliza trifluthrina, que ofrece hasta 1080 horas de uso antes de que se evapore por completo el repelente. Por tanto con uno de estos recambios podemos utilizar el dispositivo durante cuatro meses y medio unas ocho horas cada noche. Este compuesto se esparce por la habitación gracias a un ventilador incorporado en el dispositivo.

Xiaomi MIJIA Smart Mosquito Repellant 2 | Xiaomi

Con él podemos repeler mosquitos en un espacio de hasta 28 metros cuadrados, por lo que el alcance es bastante elevado. Se alimenta de dos pilas AA, por lo que es sencillo mantenerlo en funcionamiento y el mantenimiento es bastante limitado. No obstante lo podemos mantener conectado a la corriente eléctrica mediante un conector USB tipo C. Un dispositivo que además es inteligente, como no podía ser de otra manera en un dispositivo de Xiaomi. En este caso podemos conectarlo al móvil, y controlar su funcionamiento desde él. Además podemos conocer en todo momento el nivel de repelente restante en el dispositivo, para saber si será necesario o no cambiarlo en un determinado momento.

Además funciona como un nodo de control de dispositivos conectados, ya que gracias al asistente de Xiaomi se pueden controlar mediante la voz. Por tanto es un repelente que podemos utilizar de distintas maneras, ya sea desde el móvil o mediante comandos de voz. Un dispositivo que tiene un precio irrisorio, de apenas 8 euros. De momento está a la venta en China, por lo que habrá que recurrir a la importación para hacernos con él.