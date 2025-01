Filtradas las nuevas tabletas asequibles de Samsung, estos serán sus chips

Todo lo que no sea hablar de las Galaxy Tab S de Samsung es hacerlo de unas tabletas razonablemente más asequibles. Y parece que Samsung ya está trabajando duro para traernos tres nuevas tabletas de gama de entrada y media. Y ahora precisamente se ha filtrado uno de los aspectos más importantes de toda tableta, como es su procesador. Eso nos dará una idea de lo que esperar de estas tres tabletas en el futuro. Primeros detalles que también nos indican que podrían estar más cerca de lo que esperamos.

Tres nuevas tabletas en el horizonte

Esta ahora se ha filtrado, desvelando cuál sería su procesador, lo que nos puede dar una idea de lo que esperar de ella, tanto en prestaciones como en precio. Las primeras informaciones apuntan a una futura Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, un nombre desde luego bastante rimbombante que esconde a una tableta rugerizada, que, según las nuevas informaciones, contaría con el procesador Snapdragon 7s Gen 3. Además, llegaría en dos variantes, una Wifi y otra con conectividad 5G.

Con este procesador sin duda podemos esperar un rendimiento a la altura, ya que recordemos que por debajo de la Serie 8 de Qualcomm este es el procesador más potente que podemos encontrar, también en smartphones, así que esto nos da una idea de que será una tableta rugerizada muy solvente. Pero hay informaciones, además de otras dos tabletas que están por llegar a la gama de los coreanos.

Una es la Samsung Galaxy Tab S10 FE, que como sabéis es un modelo más asequible de la tableta de alta gama de la marca coreana. Esta llegaría además con una variante S10 FE+, y ya sabemos que las dos contarían con el procesador Exynos 1580 de Samsung, que no es precisamente lo más potente de la firma coreana, pero ofrecerá un buen rendimiento de gama media. No es precisamente en lo que pensamos para una tableta de primer nivel, pero estas no dejarán de ser tabletas de gama media.

Las dos versiones llegarían a su vez con variantes Wifi y 5G. No sabemos todavía cuándo se lanzarán estas tres tabletas, pero lo que parece seguro es que están más cerca que nunca, sobre todo porque que comience a hablarse de ellas es señal inequívoca de que su lanzamiento podría producirse durante la próxima primavera. No se sabe nada más de ellas, pero al menos ya sabemos que están en desarrollo.

Llamativas son las dos versiones de las FE, que llegarán una vez más para ofrecer unas tabletas más accesibles basadas en los potentes topes de gama de Samsung. Entendemos que todas llegarán con One UI 7 basado en Android 15, la capa de personalización que se presentará en sociedad la próxima semana, en el evento Unpacked que celebrará Samsung para presentar los nuevos Galaxy S25. Es improbable que en ese evento conozcamos las nuevas tabletas, ya que estas suelen presentarse más hacia el verano o en pleno regreso de las vacaciones.