La Samsung Galaxy Tab S10 FE está más cerca que nunca

Es sin duda una de las tabletas más esperadas del momento, y no es para menos, porque se trata del modelo más asequible de los coreanos dentro de lo que se considera su gama alta, la Galaxy S. Las siglas FE ya son sinónimo de dispositivo bien equipado a un precio muy ajustado. Y eso es lo que esperamos de esta tableta, que, por cierto, ahora sí, parece que está a punto de llegar al mercado, sobre todo si tenemos en cuenta que la ultra filtración sobre ella no es tal, sino más bien un descuido por parte de la propia Samsung.

Aparece en su web

Que esta tableta existe y que no es ningún secreto es evidente, ahora bien, el hecho de que esta se mencione ya de forma oficial por el propio fabricante nos da pistas de hacia dónde van las cosas y lo cerca que están. Y es que, en un texto legal sobre una oferta determinada, habla directamente de la Samsung Galaxy Tab S10 FE, concretamente el texto de la oferta dice lo siguiente:

Compre y active un dispositivo de la serie Tab S10 o de la serie Tab S10 FE antes del 31/7/2025.

Obviamente ya se contempla por parte de Samsung el recorrido comercial de esta tableta, que probablemente va a llegar al mercado dentro de relativamente poco. Y la realidad es que si nos fijamos en cuándo se presentó su predecesora, podríamos decir que este modelo ya va con cierto retraso, y por tanto que tiene todo el sentido que aparezca en estos textos legales. Y es que la Galaxy Tab S9 FE se presentó el pasado mes de octubre de 2023, por lo que ya ha pasado más de un año respecto de su lanzamiento.

Ahora bien, no está muy claro qué es lo que nos ofrecerá esta nueva generación en cuanto a novedades, ya que no hemos conocido demasiadas novedades en todo este tiempo. Si nos fijamos en su predecesora, podríamos esperar una pantalla similar en tamaño, de alrededor de las 11 pulgadas. Aunque sería espectacular que diera el salto a un panel AMOLED, que desde luego no parece probable, y también aumentar su tasa de refresco hasta los 120Hz.

Obviamente esperamos un procesador más potente, seguramente un nuevo Exynos que sustituya al 1380 que equipaba el pasado año. La cámara de fotos también podría mejorar su resolución, llegando hasta los 13 megapíxeles, y por qué no, añadir un segundo sensor, como hemos visto en muchos modelos recientes de la gama media de Android, por ejemplo, con un ultra gran angular de 8 megapíxeles o uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante es probable que se conserve el sensor de 12 megapíxeles.

La batería es uno de los aspectos que más podría mejorar, y es que teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla, sería interesante que esta saltara hasta los 10000mAh desde los 8000mAh actuales. En la potencia de carga ya está bien servida, con unos 45W que vemos poco incluso en muchos móviles de la marca. Por supuesto, llegaría con Android 15 y One UI 7, lo que nos hace pensar que podría ser una realidad en el Unpacked de enero donde conoceremos a los Samsung Galaxy S25.