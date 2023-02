Samsung Galaxy A14 4G: un móvil económico y versátil

La firma coreana Samsung no es conocida solo por sus grandes móviles de alta gama, sino que se ha convertido en el principal fabricante de móviles a nivel mundial gracias precisamente a que tanto su gama media como de entrada es de las que mejor relación de prestaciones y precio ofrece. Eso mismo es lo que ocurre con el nuevo modelo que acabamos de conocer, y que podríamos englobar dentro de la gama de entrada. Se trata de la variante de un modelo ya conocido, en esta ocasión es la versión 4G del Samsung Galaxy A14.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A14 4G

Como os podéis imaginar es un móvil muy parecido a su homónimo de conectividad 5G, aunque con algunos cambios puntuales. Concretamente tenemos un teléfono con una pantalla de 6,6 pulgadas, que tiene tecnología LCD, así como resolución Full HD+, no esperemos tasas de refresco diferentes de los 60Hz habituales. Llega con un procesador que no se ha especificado, algo habitual en los móviles de gama de entrada y media de la marca, aunque lo normal es que se trate de un Exynos de la propia Samsung. Aunque no se descarta tampoco un Helio de MediaTek, en cualquier caso, será un procesador habitual en este tipo de dispositivos.

Samsung Galaxy A14 4G | Samsung

Este viene acompañado de 6GB de memoria RAM, así como de un almacenamiento interno de hasta 128GB ampliables hasta 1TB. Respecto de la cámara de fotos, nos sorprende con tres sensores, cuando lo habitual ya en estas gamas es volver a las cámaras duales. En este caso tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, al que acompaña un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 13 megapíxeles, lo que está muy bien para un móvil de esta gama, siendo sin duda de sobra.

Samsung Galaxy A14 4G | Samsung

Respecto de la batería su capacidad es de 5000mAh, lo que es un tamaño bastante grande, aunque ya habitual en un móvil de estas características. La carga rápida es de 15W, no muy rápida, pero algo normal cuando Samsung no ha apostado por grandes potencias de carga incluso en la gama alta. En cuanto a la conectividad, a pesar de prescindir del 5G, es un móvil bastante completo, con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.1. Hay NFC para realizar pagos en establecimientos, así como un conector minijack para los auriculares y un conector USB tipo C.

El lector de huellas en este caso está integrado en el botón de encendido, en el lateral. Eso sí, no es precisamente un móvil ligero, ya que pesa 201 gramos, ni tampoco delgado, con un perfil de 9,1mm. Eso sí, es un móvil con un diseño muy atractivo y minimalista, donde no hay un módulo de cámara, sino que los sensores se encuentran desnudos, como en los móviles de alta gama de la marca. De momento no se ha desvelado su precio, pero si nos fijamos en su predecesor, este debería ser de alrededor de los 180 euros.