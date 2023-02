Con este truco es imposible olvidar tu Samsung Galaxy Watch en casa

La autonomía de los relojes inteligentes nos obliga a cargar estos en el mejor de los casos transcurridos un par de días. Lo que favorece que salgamos de casa sin llevarlos puestos. Algo que no te sucederá más si tienes un Galaxy Watch de Samsung y has activado esta opción.

Notificar si se olvida

Tener actualizados nuestros dispositivos además de protegernos de los ciberataques nos ayudan a disfrutar de las nuevas funciones que incluye el fabricante en cada actualización. En el caso de los relojes inteligentes de Samsung esta última incluye una nueva opción con la que no te olvidarás el reloj en casa.

Salir de casa sin llevar el reloj puesto es de lo más habitual, lo dejamos cargando y salimos sin advertir que no lo llevamos. En el caso de olvidarnos el móvil el reloj nos avisa cuando nos alejamos lo suficiente para que se desconecte, algo que no ocurría en el caso contrario. Hasta ahora, la opción buscar mi reloj solo nos permitía encontrarlo siguiendo las señales acústicas si nos encontrábamos cerca de este. Con la nueva versión de Samsung Wear además de esto podemos localizar todos nuestros dispositivos vinculados a nuestra cuenta con Smarthings. Además, ha incluido una nueva opción con la que recibiremos un aviso cuando salimos casi sin llevar puesto el reloj. Para activarlo, debemos acceder a la app del reloj y seguir los siguientes pasos:

No se te olvidará el reloj | TecnoXplora

Pulsa en “encontrar mi reloj” , de este modo podemos ver los diferentes dispositivos registrados en nuestra cuenta entre ellos el reloj.

, de este modo podemos ver los diferentes dispositivos registrados en nuestra cuenta entre ellos el reloj. En la pestaña de nuestro reloj, encontramos varias opciones. El botón, con el que como veníamos haciendo podemos encontrarlo a través del sonido. Actualizar, para ver en el mapa la posición actual de nuestro dispositivo.

Desde la app, tenemos acceso a un mapa en el que podemos ver fácilmente el último lugar en el que se sitúa el GPS de nuestro reloj.

Además, encontramos el botón “ más ” desde el que tenemos acceso a un nuevo menú en el que encontramos dos opciones.

” desde el que tenemos acceso a un nuevo menú en el que encontramos dos opciones. La primera “notificar si se olvida” está opción está por defecto desactivada. Por lo que debemos tocar el botón para activarlo Y por otro lado, encontramos compartir ubicación, Esto permite que cualquier usuario, podrá saber dónde nos encontramos con la ayuda de nuestro reloj, aunque previamente debemos activar esta opción y seleccionar el contacto.

De modo que, si nos alejamos de nuestro reloj además de recibir el aviso de desconexión en el reloj, recibiremos una alerta en el teléfono que nos recuerda que no lo llevamos puesto y que es el momento de volver a buscarlo. De este modo no nos iremos dejando olvidado el reloj en su base de carga o si te lo has quitado de forma momentánea para realizarte una prueba médica o en un control de seguridad, no te lo dejes olvidado. De este modo usando el mapa, también podremos saber la ubicación exacta donde se encuentra el reloj o en el último lugar en el que se ha conectado el GPS, dándonos una pista de donde puede estar