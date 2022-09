Este sería el precio del Pixel Watch, el primer smartwatch de Google

Quedan apenas unas semanas para que Google celebre su presentación más importante del año, en la que vamos a conocer algunos de los productos más esperados de la marca. No es que lo conozcamos oficialmente, pero todas las filtraciones que hemos visto en los últimos meses no solo nos avanzan la llegada de los nuevos Pixel 7, sino que podríamos conocer también los primeros relojes inteligentes de la marca, después de que comprara recientemente a una de las firmas líder del mercado, como es Fitbit. Y se siguen filtrando nuevos detalles, que como en este caso, nos dan una perspectiva completamente diferente de lo que podemos esperar de estos relojes de Google.

Estos serían sus precios

Por muchas características y funcionalidades que conozcamos de un dispositivo, no es hasta que conocemos su precio cuando podemos hacernos una idea de si estas son o no suficientes y si merecerá la pena hacerse con él. En esta ocasión hemos conocido gracias a 9to5Google, un medio muy cercano al entorno de los de Mountain View, el precio que tendrían estos relojes cuando se presenten, presumiblemente en solo unas semanas. Y el precio la verdad que nos ha parecido bastante razonable, porque todo apunta a que Google quiere ubicar su reloj entre los Apple Watch y los Samsung Galaxy Watch.

Porque el precio que se ha conocido ahora apunta a que el precio de partida de este reloj, en la versión con conectividad Bluetooth y Wifi, será de 349,99 dólares, ignoramos qué precio será en Europa y por tanto en España. Pero esto nos da una idea de que se tendría que mover entre los 350 y 400 euros, un precio que como decimos lo acercaría más a los Apple Watch, lo que no es extraño, ya que hablamos del primer reloj inteligente y más avanzado de Google. Estos precios provendrían directamente de los retailers, las tiendas que se encargarán de ponerlo a la venta en las próximas semanas.

Como es habitual, el nuevo Pixel Watch, que es como esperamos que se denomine, llegará con una versión Wifi, que contará con tres variantes de acabados para su correa y caja. Mientras que la versión LTE con datos móviles tendrá otras tres variantes en el diseño. Estos variarán, por un lado, por el color de la caja, y por otro por el de la correa, que será diferente. Tendremos esferas de color negro, plata y dorado. Es de esperar que los precios en Europa sean mayores que en Estados Unidos, algo habitual, y más ahora con la paridad del dólar y el euro. Sea como fuere, Google ya ha avanzado la existencia de alguno de sus futuros dispositivos.

No solo los Pixel 7 y 7 Pro que ya enseñó oficialmente hace unos meses, sino también del regreso de Google a las tabletas, con un nuevo modelo Pixel. Pero no solo eso conocimos, sino también el aspecto del Google Watch, que también mostró fugazmente y de manera oficial Google durante su popular I/O celebrado el pasado mes de mayo. Así que solo nos queda esperar pacientemente al mes de octubre para conocer todas las novedades de Google, que desde luego no van a ser pocas y desde luego muy esperadas durante años.