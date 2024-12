Este gadget puede evitar que tu PC se apague o suspenda

Los ajustes de configuración de los equipos permiten ahorrar energía apagando la pantalla del ordenador o suspendiendo los discos duros. Algo que podemos evitar no solo a través de software, también podemos conseguirlo moviendo el ratón o pulsando las teclas del teclado. Si quieres que tu ordenador siga activo, puedes optar por usar este gadget.

Que tu ratón no deje de moverse

La eficiencia en el uso de nuestros ordenadores pasa por hacer un uso responsable y aplicar herramientas de ahorro de energía. Esto, además de prolongar la autonomía, ayuda a alargar la vida de las baterías. Hasta tal punto que, incluso, algunos sistemas permiten gestionar la capacidad de carga para evitar el deterioro de las mismas. Algo que no siempre es lo más recomendable, desde el punto de vista productivo. Por lo que, si necesitas que tu ordenador no entre en reposo, en determinadas ocasiones sin cambiar la configuración de tu equipo, esta puede ser la solución. Evitando que se ejecuten tareas en segundo plano, también conseguimos un mayor rendimiento de los recursos de nuestros equipos.

Ratón siempre en movimiento | Vayder

A menudo necesitamos levantarnos para tomar un descanso o atender a otras necesidades y urgencias, por lo que nos es imposible mantener el ratón en movimiento o pulsar las teclas del teclado, para evitar la suspensión del PC o incluso que se apague la pantalla. Evitando que se bloquee o se active el protector de pantalla, evitando las distracciones, lo que mejora la productividad y la continuidad en el trabajo. Mejorando la productividad de los usuarios, optimizando al máximo el tiempo que pasamos delante de la pantalla.

Algo que podemos conseguir de forma automática instalando un pequeño dispositivo en el conector USB de nuestro ordenador. Este permite simular el movimiento del ratón, por lo que el equipo no entrará en reposo. Como se trata de un dispositivo Plug & Play no es necesario instalar controladores, por lo que es totalmente seguro. Tan solo es necesario pulsar un botón para que se ponga en marcha el ratón. Dependiendo del modo seleccionado, podemos hacer que el movimiento del puntero sea más amplio o totalmente sutil e inapreciable.

Una vez conectado el ratón traza distritos patrones de movimiento, cuenta con tres modos totalmente autónomos y aleatorios que no siguen un patrón determinado. De manera que es imposible detectar su uso. Además de variar las trayectorias, también lo hace la velocidad del cursor, para dotarlo de un mayor realismo. Cuando no tengamos la necesidad de usarlo no será necesario retirarlo del conector, ya que dispone de un botón de encendido y apagado, lo que facilita su uso. Además, nos ofrece la opción de cambiar el nombre de la conexión para identificarlo como un ratón alternativo. Su diseño pequeño y su aspecto similar a una pequeña llave USB, hace que pase inadvertido y no suponga un obstáculo para seguir con nuestro trabajo.

Este dispositivo es compatible con una amplia variedad de sistemas como Windows, Linux y Mac Os, entre otros. Tiene un coste de 7,99 euros, por lo que está al alcance de todos los bolsillos.