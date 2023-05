Este curioso wearable de 800 euros promete detener la caída del pelo

Cuando hablamos de wearables, a todos se nos vienen a la cabeza, y nunca mejor dicho, los auriculares, relojes, pulseras y dispositivos similares. Pero realmente un wearable es toda esa tecnología que podemos vestir o adosar a una parte de nuestro cuerpo. Y eso precisamente es Niostem, un dispositivo que ha sido creado para reducir el ritmo de la caída del pelo, o en el mejor de los casos, invertir la tendencia y detener esa caída, que siempre es traumática para quien la sufre, tanto por cuestiones estéticas como de autoestima y edad. Vamos a conocer lo que nos ofrece este curioso dispositivo, que desde luego puede suponer una auténtica revolución si de verdad hace lo que promete.

Así funciona Niostem

Sus creadores han lanzado este dispositivo en Indiegogo, y según sus argumentarios, es el primer dispositivo creado para revertir la pérdida de pelo. No sabemos si con este dispositivo evitaremos tener que viajar a Turquía para hacernos unos implantes, pero parece que ayudará a que la caída del pelo vaya siendo mucho más lenta. Y todo ello en el intervalo de seis meses. No solo detiene la caída del pelo, sino que regenera aquellos existentes todavía, y por tanto ayuda a que este crezca de nuevo. Y todo gracias a un wearable que tiene aspecto mezcla de casco y gorro de baño.

No nos vamos a engañar, uno se ve un tanto ridículo con esto en la cabeza, pero como se entiende que lo vamos a usar en casa, pues tampoco hay por qué llevarse las manos a la cabeza. Este dispositivo es capaz de regenerar el crecimiento del pelo gracias a la tecnología SCRT, que básicamente reactiva el crecimiento del pelo mediante unas celdas. Además, cuenta con elementos que estimulan el cuero cabelludo, masajeándolo. Una función que se puede ajustar además al tipo de piel.

Un dispositivo que aseguran no interfiere en nuestras hormonas. Sus creadores aseguran que los primeros resultados visible se obtienen a los seis meses de comenzar a usar este dispositivo, de hecho, como nos dirían en un buen canal de teletienda, si no es así, te devuelven el dinero. Una frase que no se si da confianza, o todo lo contrario, visto lo ligeramente que se ha utilizado durante años con productos de cuestionable calidad. Pero en este caso hablamos de un wearable bien construido y con mucho desarrollo e investigación por detrás.

Este dispositivo no va a borrar de tu cabeza las lagunas de pelo, pero sí que va a reducir su tamaño poco a poco. La clave de todo es su uso diario, y por supuesto ser constantes a la hora de hacerlo, para obtener los mejores resultados. Sus creadores aseguran que, para obtener resultados, debemos llevar puesto este wearable durante al menos 30 minutos al día. Algo que no parece difícil de llevar a cabo cuando volvemos a casa de trabajar o mientras estamos sentados tranquilamente en el sofá.

Es un dispositivo inteligente, cuenta con Bluetooth de bajo consumo, así como con multitud de sensores y una batería que puede permitirnos varias sesiones con una sola carga. Este dispositivo está arrasando en Indiegogo, donde ya ha recaudado un 600% más de lo planeado inicialmente. Un dispositivo que se envía a todo el mundo, y que se entregará el próximo mes de octubre de 2023. Su precio parte de los 815 euros al cambio.