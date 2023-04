Dia de la madre 2023: los mejores gadgets de cuidado personal

Cómo cada año el primer domingo del mes de mayo se celebra el Día de la Madre. Aunque todos los días son buenos para agradecerles todo lo que hacen por nosotros, no está de más tener un día especial en que disfrutar con ella y como no hacerle un buen regalo. Si aún no sabes que regalar, tenemos una selección de dispositivos de cuidado personal con los que sorprenderla.

Gadget para el cuidado personal

Son muchos los regalos que podemos hacerle a nuestra madre, desde los más clásicos como son las flores y los bombones, pasando por los tecnológicos como pulseras de actividad o libros electrónicos. Pero si realmente quieres hacerte un regalo pensando en ella y en su cuidado personal, puedes optar por algunos de estos regalos.

Depila, limpia y tonifica | Brown

Para las mamás más coquetas que les gusta tener el mejor aspecto y que les preocupa el cuidado de su piel el mejor regalo. Braun FaceSpa Pro 912 es este dispositivo 3 en 1, incluye funciones de depilación, limpieza y tonificación. Elimina el vello fácil de raíz dejando la piel suave de forma duradera. Limpia de impurezas la piel más sensible y con su cabezal especial de Microvibración tonifica la piel a la vez que aplica la crema hidratante o el sérum facial. El regalo imprescindible para las mamás que les guste mimar su piel. Su precio es de 139 euros

Masajeador de mano Medisana | Mesisana

Para mantener firme la piel y eliminar la celulitis a la vez que aplicas un masaje relajante te recomendamos regalar el Medisana AC 850 Masajeador. Un dispositivo con auto masaje de 6 rodillos rotativos y selector con dos intensidades de masaje. Podemos hacer uso de este en cualquier parte del cuerpo. Es fácil de limpiar, sus rodillos se desmontan y pueden lavarse bajo el agua. Su diseño ergonómico es fácil y cómodo de usar, además incluye un mando ajustable con el que llegar a todas partes. Su precio es de unos 17,94 euros.

Plancha sin cables Rowenta | Rowenta

Para tener siempre el pelo a punto y tener un aspecto cuidada podemos optar por unas plancha de pelo inalámbrica, como la Rowenta for Elite Plancha de pelo Nomad SF1312, una plancha sin cables perfecta para llevarla siempre en el bolso. Ligera y con capuchón termorresistente, incluye además cargadas de emergencia y adaptador de corriente con USB. Moldea, alisa y ondula de forma rápida y en cualquier lugar, ya que alcanza hasta los 200 grados. Además de cuidar del cabello ya que incluye recubrimiento cerámico. Ligero y compacto ofrece una autonomía de 25 minutos. Su precio es de 35 euros.

Espejo led con cargador USB | Alambique

Por último, si estas buscando un regalo un regalo original a la vez que práctico, puedes optar por este espejo de maquillaje con luces Led. Dispone de espejos de diferentes aumentos x1, x2, x3, x10. dispone con 24 led para conseguir la mejor iluminación y los mejores resultados. Fácil de transportar y fabricado con materiales resistentes se pliega fácilmente para llevarlo a cualquier parte, gracias a su base puedes cambiar la inclinación adaptándola a las necesidades. Su precio es de unos 29,99 euros