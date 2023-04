¿Te afecta la alergia? Reduce sus efectos limpiando correctamente tus gadgets

La primavera es una de las estaciones más temidas por algunos alérgicos. Son entre los meses de marzo a octubre donde la mayoría de las plantas están en pleno polinización. Estas partículas se cuelan y depositan en todas partes una forma de combatir sus efectos es con una buena limpieza. Esta también debe aplicarse a nuestros dispositivos y gadgets. A continuación, te contamos todos los detalles.

Mantén libres de alergénicos tus gadgets

Tos, estornudos, lagrimeo, picor de ojos o moqueo son algunos de los molestos síntomas de las alergias ambientales. El aire está cargado de partículas en suspensión y es muy difícil evitar que se acumulen en casi cualquier sitio. Es cierto que en interiores el uso de purificadores de aire puede eliminar una gran cantidad de estas y aliviar los síntomas. Esto unido a una buena limpieza nos puede ayudar en buena parte a intentar minimizar sus efectos. Otra cosa es ya en exteriores donde el aire está en constante movimiento. Con la llegada del buen tiempo pasamos más tiempo al aire libre haciendo uso de nuestros dispositivos y gadgets, momento en el que se depositan estas partículas, por lo que es recomendable realizar tareas de limpieza en estos, sobre todo en los lugares en los que se acumulan con más frecuencia.

Kit de limpieza de Airpods | OHEDMEH

Dependiendo del dispositivo, el lugar y el tiempo que hagamos uso de ellos, lo haremos con diferente frecuencia. Realizando limpiezas habituales en móviles, tabletas o auriculares que usamos a diario. Y en periodos cada cuatro o seis meses en otros dispositivos que usamos en nuestro hogar, pero no con tanta frecuencia. Antes de comenzar a limpiar, es necesario que estén apagados, para hacerlo usaremos paños de microfibra suaves y que no produzcan pelusa, en el que aplicaremos el producto de limpieza. Para las ranuras y conectores podemos usar un kit de cepillos especiales. Para la limpieza de teclados o ranuras en las que se acumula también podemos usar limpiador de aire comprimido. Teniendo mucho cuidado de no dañar membranas y otros elementos delicados.

Asegurándonos de eliminar tanto el polvo y otras partículas que suelen acumularse y llevando a cabo la desinfección de bacterias que pueden producir reacciones alérgicas. Una vez limpios nuestros dispositivos, podemos hacer uso de otros complementos para reducir la concentración de estos agentes alogénicos. Mantener alejados nuestros dispositivos de la humedad es fundamental para mantener a raya al moho y otras bacterias. En el caso de dispositivos que usamos por norma general en interior, como pueden ser nuestros ordenadores, una muy buena opción para mantener a raya la humedad son los humidificadores. Con estos podemos mantener el equilibrio en todo momento. Además de esto no está demás usar protectores y fundas, que mantengan los dispositivos lejos del contacto con estas sustancias.

El humo del tabaco y el vapor de las cocinas son altamente perjudiciales para los dispositivos electrónicos, estos se introducen por las ranuras ensuciando los componentes de su interior, lo que complica su limpieza. Sobre todo, la grasa que se acumula cuando estamos cocinando.