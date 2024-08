Este cable USB de última generación llega con pantalla LED integrada

Los cables USB son ya un elemento imprescindible en nuestro hogar, y ya no solo si tenemos un dispositivo Android o un ordenador portátil con Windows, sino también con un móvil de Apple, ya que los iPhone también cuentan ahora con el conector USB tipo C. Y hoy nos fijamos en el que sin duda es el cable de este tipo más sofisticado que hemos conocido en los últimos tiempos. Ya que se trata de un cable que nos ofrece una peculiar pantalla, que desde luego no hemos visto recientemente en otros dispositivos de su categoría. Un cable que se estrena en la plataforma de crowdfunding más popular del mercado.

Así es el nuevo cable magnético Connect Pro

Al fin y al cabo, un cable USB es lo que es, y no podemos esperar mucha más innovación en él que la velocidad a la que puede transferir datos o energía. Más allá de eso, no hay mucho más de lo que hablar. Pero este nuevo modelo da y mucho de lo que hablar, sin duda alguna. Y es que se trata del nuevo cable Connect Pro, que es un dispositivo todo en uno para cargar todos nuestros dispositivos con la máxima potencia posible y al alcance del propio usuario. Una de sus claves se basa en el carácter magnético del conector. Este permite cargar prácticamente cualquier dispositivo gracias a estos conectores.

Concretamente, nos permite intercambiar rápidamente entre un conector USB tipo C, un micro USB, que usaban los Android más veteranos, y otros dispositivos antiguos. Mientras que también podemos intercambiarlo por un conector Lightning, que nos permite cargar los iPhone y dispositivos de Apple con el antiguo estándar, ya que ahora está siendo sustituido por el tipo C. Por lo que con un solo cable vamos a poder cargar todos nuestros gadgets, por diferentes que sean sus fabricantes.

Además, nos garantiza la máxima potencia de carga, ya que es compatible con sistemas de hasta 100W de potencia, lo que quiere decir que permite cargas de móviles Android en cuestión de unos pocos minutos. Y por supuesto es capaz de cargar tu iPhone a la máxima velocidad, gracias a la carga rápida de Apple de 27W. Por tanto, ya tenemos versatilidad y garantía de potencia en las cargas.

Y por supuesto cuenta con una característica única en el mercado, como es una pantalla LED integrada. En esta pantalla vamos a poder ver dos datos cruciales. El primero es el nivel de batería restante, por lo que podemos saber cómo va la evolución de la carga. Y el segundo nos dice la potencia a la que se está cargando, y por tanto podemos saber si la carga se está desarrollando con toda la potencia disponible en cada momento, o si hay algún problema. Y todo ello a un precio razonable. Ya que en Kickstarter este cable se ha lanzado por unos 21 euros. Eso sí, quienes se hagan con él tendrán que esperar al mes de octubre de 2024 para recibirlo en casa.