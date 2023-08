Así serán los nuevos cables USB tipo C de los iPhone 15 Pro

Desde luego va a ser uno de los principales atractivos de la Keynote de Apple el próximo mes de septiembre, donde esperamos sobre todo que se presenten los nuevos iPhone 15. Porque por primera vez vamos a ver unos teléfonos de Apple con un conector USB tipo C, algo que muchos usuarios habían venido reclamando desde hace años, y que las imposiciones de la Unión Europea han terminado por precipitar. Te contamos todos los detalles que se acaban de filtrar sobre estos nuevos y esperados cables.

¿Qué tipo de USB tipo C tendrán?

Contar con un conector USB tipo C no te iguala de por sí al resto de dispositivos móviles, sino que las características de estos puertos pueden condicionar a su vez también el rendimiento de los dispositivos. No todos están capacitados para mover la misma cantidad de datos, y tampoco ofrecen las mismas funcionalidades. En el caso de los iPhone 15 ha habido mucha polémica, porque se ha especulado mucho con la posibilidad de que estos teléfonos cuenten con unos conectores un tanto limitados.

Las nuevas informaciones filtradas alrededor de estos cables apuntan a que podría llegar con una limitación importante. La de que su velocidad podría estar limitada a USB 2.0, al menos en los modelos estándar, y cabe la posibilidad de que crezca hasta el USB 3.0 en los modelos Pro. Esto quiere decir que de partida los conectores USB tipo C de los iPhone 15 no se beneficiarían de la mayor velocidad de este formato, sino que estarían limitados a la misma capacidad que tienen actualmente los iPhone con un conector Lightning.

Y es una diferencia muy grande, porque mientras con la versión 2.0 la transferencia de datos se limita a 480 megas por segundo, en el caso del 3.0 o Thunderbolt, esta crece 100 veces, hasta las 40 gigas por segundo, por lo que es una diferencia notable. Pero hay otros detalles muy importantes que se habrían confirmado con este cable al que han tenido acceso los filtradores. Y es que no tendría certificado Mfi, por lo que no estaría limitado solo a los cables de Apple, y por tanto se podría utilizar con cualquier cable USB tipo C que tengamos a mano.

Otros detalles menores también se han filtrado, como por ejemplo que este cable será mucho más largo que el que se suministraba Lightning, con una longitud de 1,6 metros, y que tendrá 16 pines. También destacan que será un cable más resistente, y a la vez más delgado. Por tanto, parece que el nuevo cable USB tipo C de los iPhone 15 es una realidad, y que llegará junto a los teléfonos en apenas dos o tres semanas.

La Unión Europea ha impuesto el uso de este conector para reducir la basura electrónica que se genera cuando muchos usuarios pasan de un móvil Android a un iPhone y viceversa. Unificando cargadores se reducirá el número de cables y cargadores que se quedan inservibles en los cajones, o lo que es peor, en los vertederos.