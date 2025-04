Con esta turbina de bolsillo puedes cargar tu móvil en los lugares más remotos

Ahora que comienza a abrirse paso poco a poco el buen tiempo, comienzan a aparecer en nuestro horizonte muchos planes al aire libre. Algunos de ellos pueden ser en plena naturaleza, allá donde no hay infraestructura alguna que nos pueda rescatar de un día de intensa actividad en el que nuestro smartphone se ha quedado sin energía. Cuando eso ocurre, y no tenemos un enchufe cerca, podemos optar por una batería externa, o directamente por una turbina de bolsillo, que no deja de ser un método de energía eólica reducido a la mínima expresión, para que podamos cargar el teléfono a cualquier hora del día.

Así funciona Tornado, la turbina de bolsillo

Como su nombre nos indica, el principio que mueve a esta turbina es el de girar a gran velocidad con el viento circundante para generar electricidad con el movimiento de esta, un proceso tan viejo como eficiente, que replica este dispositivo. Este nuevo dispositivo llega en dos tamaños, el más pequeño de ellos, se puede guardar perfectamente en el bolsillo de cualquier mochila, es bastante ligero y desde luego nos puede sacar de un apuro.

Esta turbina cuenta con una batería integrada de 12000 mAh, que se puede cargar mediante diferentes métodos. El principal y más obvio en este caso, mediante la turbina. Esta puede cargar nuestro teléfono incluso cuando el viento no es muy violento, con vientos de solo 5 km/h, ya puede comenzar a cargar nuestro teléfono, o cualquier otro dispositivo con un conector USB que enchufemos a esta turbina.

También puede hacerlo a más velocidad, cuando estos vientos alcanzan hasta los 70 km/h, obviamente cuanto más rápido gire, más energía podrá almacenar en su batería. Pero no es el único método que nos permite cargar nuestros dispositivos. Ya que incluso puede complementar esta carga mediante energía solar. Porque cuenta con unas pequeñas placas solares que también pueden capturar energía con la luz que incide sobre ellas.

Tiene tres conectores, un USB tipo C, así como otros dos USB A. Por tanto, hay posibilidades de conectar multitud de dispositivos para que se carguen mediante energías renovables. Incluso en el caso de que no haya aire, podemos desmontar la turbina, y cargar el teléfono mediante una manivela, como en las linternas de este tipo que tenemos desde hace años en el mercado.

Por supuesto, si estamos dentro de casa, podemos usar Tornado como una batería externa más, solo hay que conectarla a la corriente para que su batería se cargue al completo, y así comenzar a proporcionar energía a otros dispositivos. Tornado se puede conectar a diferentes accesorios para su montaje, ya que cuenta con una rosca universal, como la que se utilizan en los trípodes de cámaras de fotos.

Precio de las turbinas Tornado

Hablamos en plural, porque hay dos modelos, el Tornado más compacto y la variante Tornado-M más grande. Cuentan con baterías de 12000 mAh y 15000 mAh respectivamente. Y el precio de partida en Indiegogo, donde ya superó con creces su campaña, es de solo 59 euros para la versión más avanzada de Tornado, que además incluye una cámara de vigilancia, con visión nocturna. De la versión estándar no parece haber unidades a día de hoy.