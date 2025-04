Gadgets imprescindibles para tu coche esta Semana Santa

A la hora de salir de viaje todas las precauciones son pocas, es por ello que siempre debemos llevar en el coche algunos de estos gadgets con los que hacer frente a cualquier incidencia.

Gadget que no pueden faltar al salir de viaje

Aunque ya son muchos los usuarios que han emprendido sus viajes hacia los lugares de descanso. la mayor parte de los desplazamientos se producirán en los próximos días, por lo que debemos estar preparados para lo que pueda pasar. Para hacer frente a cualquier situación inesperada, como una rueda que pierde aire, una avería o comprobar que nuestro coche está en perfectas condiciones antes de iniciar nuestras vacaciones, estos son algunos de los gadgets que no pueden faltar.

OBD2 Diagnosis | jinzhoutek

Antes de emprender el viaje es importante que nuestro vehículo se encuentre en óptimas condiciones. Además de las comprobaciones habituales de la presión de las ruedas, los líquidos o las luces, podemos utilizar un dispositivo de diagnóstico, con el que podemos conocer el estado del motor, los frenos o la batería en cuestión de minutos. Una interesante opción es el OBD2, un dispositivo Bluetooth compatible con Android e iOS y con la mayoría de los fabricantes y más de 100.000 modelos, con el cual podemos detectar los códigos de fallo de nuestro vehículo. A través de la pantalla de nuestro móvil podremos ver de forma gráfica el diagnóstico de nuestro coche.

Compresor portátil Xiaomi | Xiaomi

Es importante antes de salir comprobar la presión de las ruedas, esta debe estar en los baremos marcados por el fabricante, ni por encima ni por debajo. Si no tienes tiempo de ir a la gasolinera, siempre puedes hacerlo tú mismo con la ayuda de un compresor portátil como el Xiaomi Air compressor 2. Además de medir la presión, permite el inflado. Cuenta 0.2 10.3 bar/3-150 psi de presión y 6 modos de inflado dependiendo del uso que le queramos dar, ya sean las ruedas del coche o un balón. Cuenta con una batería de 2000 mAh.

Navegador GPS | Tom Tom go

Si no quieres agotar la batería de tu móvil usándolo como GPS, una buena opción es un GPS portátil como el Tom Tom Go Classic Lite. Un navegador GPS compacto, con conectividad Wifi, que permite la actualización constante tanto de su sistema como de los mapas. Cuenta con alerta de radares e información del tráfico en tiempo real. Con el que no solo nos guiará hasta nuestro destino, sino que evitaremos las retenciones tan habituales de estos días.

S SUMEX Luz de Emergencia | S SUMEX

Por último, no debemos salir sin una luz de emergencia V16 con geolocalización homologada. Incorpora tarjeta SIM y clasificación IP45, con lo que podemos usarla incluso, aunque esté lloviendo, algo tan usual en estos días. Proporciona una visibilidad de hasta un kilómetro al mismo tiempo que comparte nuestra ubicación con la DGT en caso de accidente, para que puedan localizarnos más rápidamente. Algo que no puede faltar en nuestro coche es que a partir de 2026 su uso será obligatorio.