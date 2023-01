DJI lanza su estabilizador profesional más compacto con un precio más asequible

La firma china DJI es más bien conocida por ser el líder mundial en venta de drones. Pero cuenta también con una amplia gama de productos focalizados en la fotografía y el vídeo. No solo en cámaras aéreas o de acción, sino que uno de sus puntos fuertes son los estabilizadores. A todos se nos viene a la cabeza el DJI Osmo Mobile, un estabilizador para todos los públicos y que se ha hecho tremendamente popular en los últimos años. Pero la marca cuenta con otros muchos estabilizadores, los de la gama RS, que tienen una clara vocación profesional. En esta ocasión la marca ha lanzado un nuevo modelo, que va a ser capaz de ofrecer a muchos aficionados, la posibilidad de contar con herramientas profesionales de estabilización para sus contenidos domésticos o semi profesionales, hablamos del nuevo DJI RS 3 Mini.

Un estabilizador ligero y más accesible

Sin duda es la principal característica de este estabilizador, su diseño ligero, lo que le hace mucho más portable que otros de su gama. En este caso el peso es de solo 795 gramos, por lo que vamos a poder llevarlo con nosotros sin demasiados esfuerzos. En resumen, se ha reducido el tamaño del estabilizador respecto al modelo Pro en un 50%, algo que se ha conseguido entre otras cosas por contar con una batería más pequeña, así como de capacidad para grabar vídeos verticales de forma nativa.

No solo se reduce a la mitad el tamaño, sino también el peso, por lo que es mucho más sencillo y cómodo usarlo, y sin renunciar a unos resultados espectaculares. Es un estabilizador enfocado a un uso con cámaras de alta gama y de gran calidad, que normalmente cuentan con cuerpos más grandes y pesados. De hecho, es capaz de estabilizar con soltura cargas de hasta 2kg, por lo que en relación de tamaño y peso es el que mejores prestaciones nos ofrece en el mercado actualmente. Puede albergar las principales cámaras sin espejo del mercado, por lo que es evidente que se trata de un estabilizador que nos ofrece muchísimas posibilidades a la hora de usar cámaras de primer nivel.

Y es que lo que mejor hace este dispositivo es estabilizar los vídeos que grabamos en diferentes situaciones, por muy extremos que sean nuestros movimientos. Y no hablamos de una estabilización digital, sino óptica, ya sea rodeando a los objetivos, siguiéndolos o haciendo rotaciones de 360 grados sin importar si estamos corriendo o resistiendo los embates del viento. Un estabilizador que cuenta con una nueva capa de liberación rápida de doble capa. Esto ayuda colocar la cámara rápidamente, o a liberarla del estabilizador en menos tiempo si necesitamos usar la cámara en otra situación.

Como no podía ser de otra forma, estos estabilizadores se van adaptando cada vez más a los medios que mandan, como son las redes sociales. Por eso ahora cuenta con un sistema de grabación nativo en vertical, que convertirá los vídeos que grabemos en contenidos perfectos para estas redes. También podemos controlar el obturador mediante la conectividad Bluetooth, y además no necesitamos vincularlo de nuevo cada vez que lo conectamos, reconectando automáticamente. Cuenta con una pantalla táctil de 1,4 pulgadas, que nos permite acceder a una interfaz de usuario con la que podemos controlar distintos aspectos de su funcionamiento. Y además cuenta con un dial delantero para regular el enfoque. Por último, la autonomía nos ofrece hasta 10 horas de uso con una carga completa. No es el más barato de los estabilizadores de DJI, pero casi, ya que se estrena en España por 389 euros.