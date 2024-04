Día de la madre: regalos perfectos para mamás "manitas"

No agradecemos lo suficiente todo lo que nuestras madres hacen por nosotros a diario. Y es por ello que en el calendario existe una fecha fijada en el calendario. Que nos recuerda cuánto la queremos y la necesitamos. Este año será el 5 de mayo, día en el que celebraremos el día de la madre. Si aún no has pensado en regalarle, puedes optar por alguna de estas sugerencias, siempre y cuando tu madre sea una auténtica manitas.

Regalos para una mamá a la que la gusta hacer las cosas por sí misma

El bricolaje y el “háztelo tú mismo” no es solo cosa de hombres, son muchas las mujeres a las que les gusta y tiene la destreza suficiente para llevar a cabo cualquier trabajo. Siempre y cuando dispongan de las herramientas necesarias para ello. Si tu madre es una de esas madres todoterreno seguro que aciertas con alguno de estos regalos.

VLOXO Tijera Electrica | VLOXO

Comenzamos por una Tijera eléctrica, la VLOXO permite cortar cualquier tipo de material, desde cuero, cartón o alfombras de plástico y vinílica. Es ideal para cualquier tipo de actividad, ya sea para cortar tela o cualquier tipo de material que necesitemos. Cuenta con dos cuchillas, es ligera, compacta, fácil de guardar y transportar. Podemos usarla en cualquier momento y lugar ya que se trata de una tijera inalámbrica, que cuenta con batería de larga duración, con una capacidad de 2000 mAh su batería de Litio nos proporciona una autonomía que puede llegar a ser de hasta 4 horas. Su precio es de 47,99 euros.

Smiling Shark Pistola de pegamento caliente | Smiling Shark

Las pistolas de pegamento caliente están muy de moda entre los amantes de las manualidades con ellas podemos pegar casi cualquier material. La pistola Smiling Shark, cuenta con la ventaja de ser inalámbrica, cuenta con conexión USB para la recarga. Fácil y segura de usar, dispone de cubierta protectora con la que evitaremos quemaduras accidentales. Sistema de calentamiento rápido, en 40s está lista para funcionar. Cuenta con baterías de 2000 mAh que nos proporciona una autonomía de trabajo de hasta una hora. Incluye 20 barras de pegamento de 1,6 x 0,7 mm con alta viscosidad e inodoro. Su precio es de 49,99 euros.

Taladro Percutor a Bateria | ponoseu

También puede necesitar un taladro inalámbrico percutor a batería para los trabajos más exigentes. Su batería de 2000 mAh proporciona una autonomía de dos horas, cuenta además con indicador de nivel de batería. Dispone de tres funciones, atornillador, taladro y taladro percutor además de dos velocidades. Es compacto y ligero e incorpora luz led que permite trabajar en espacio con visibilidad reducida y empuñadura antichoque recubierta de goma, así como un surtido de brocas. Además de mandril sin llave para ajustar las brocas. Su precio es de 49,99 euros.

Vastar destornillador eléctrico | Vastar

Por último, no podemos dejar fuera de esta selección el versátil atornillador eléctrico Vastar. Cuenta con 4 ajustes de torsión y funciones 49 en uno. Fabricado en acero CRB dispone de portapuntas hexagonal magnético. Incluye batería de 2000 mAh con carga rápida en dos horas y cable USB C para la recarga. Además, podemos convertirla en una linterna ya que dispone de luz LED de trabajo. Incluye Brocas, llaves de tubo, varilla extensora y caja de almacenamiento. Su precio es de 29,99 euros.