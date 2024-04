Esta función de Android 15 te ayudará a ahorrar mucha batería

Estos días estamos conociendo más funciones que nunca del nuevo sistema operativo de Google. Los de Mountain View están ultimando los detalles de la nueva versión, que verá la luz en su primera beta pública a comienzos del mes de mayo, en el Google I/O que se va a celebrar en California, dirigida principalmente a los desarrolladores de la comunidad Android. Ahora conocemos una funcionalidad que parece destinada a mejorar la autonomía del teléfono, con una mejor gestión de la energía que consumimos.

Mejor gestión del tiempo de pantalla

Si hay algo que gasta más batería que ningún otro proceso, es el tiempo de pantalla encendida. Normalmente solemos interactuar con nuestro móvil desde unos segundos a varios minutos para responder mensajes o echar un ojo a las notificaciones. Pero cuando se trata de ver contenidos en la pantalla durante varias horas, la batería ser ve claramente perjudicada, y cae rápidamente su autonomía.

Por eso limitar el tiempo de pantalla es algo esencial para que el teléfono consuma la mínima energía posible, y por tanto aguante todo el día sin tener que recargarlo. Para evitar que este uso de la pantalla sea excesivo y lastre a la batería, Google está desarrollando una función que mejora las ya de por si funcionalidades disponibles para poder gestionar el tiempo de pantalla encendida. La nueva función se denomina Tiempo de espera adaptativo, y como su propio nombre indica, nos ofrece la posibilidad de apagar la pantalla en base a diferentes parámetros.

Hasta ahora siempre hemos podido elegir ciertos detalles sobre el tiempo que la pantalla permanece encendida cuando no interactuamos con ella, por ejemplo, desde 30 segundos a varios minutos, a partir de ahí, del intervalo elegido, la pantalla se apagará. Pero ahora esta nueva función utilizaría otros parámetros para comprobar que estamos usando el teléfono, como puede ser la cámara frontal. Si el teléfono detecta que no hay nadie delante de la cámara, podría optar por apagar la pantalla, incluso antes de que se cumpla el intervalo de tiempo establecido para apagarla en los ajustes.

De ahí su vocación adaptativa, porque se adapta a las situaciones reales, y por tanto es mucho más eficiente. Si tenemos el intervalo de tiempo para apagarse fijado en los tres minutos, pero a los 40 segundos el teléfono detecta que no estamos delante del teléfono, o que no estamos mirando a la pantalla, el sistema podrá decidir apagar la pantalla y bloquear el teléfono. De esta manera la pantalla pasa menos tiempo encendida, y no necesita de tanta energía, lo que se traduce en una mayor duración de la batería.

Esta característica se ha dejado ver en la Android 15 Developer Preview 2, y por tanto ya está siendo probada por los desarrolladores de la comunidad de Android. De momento habrá que esperar al menos a la beta publica de mayo para poder comprobar su funcionamiento en algunos móviles privilegiados. Al resto de mortales nos tocará esperar todavía varios meses, como mínimo hasta el próximo final de verano o comienzo del otoño, para experimentarlo en nuestros móviles.