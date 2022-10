Cómo compartir el Wifi a tus invitados con la ayuda de tu Chromecast

La nueva versión de Android 12 está llegando a Chromecast 4K, poco a poco esta irá llegando a todos los usuarios del dispositivo. Esta incluye una nueva función muy interesante, a través de la cual podemos compartir el Wifi con nuestros invitados sin necesidad de revelarles nuestra contraseña.

Comparte la conexión Wifi a través de Chromecast 4K

Llegar a casa de un familiar o amigo y conectar nuestros dispositivos a la red WiFi es algo que solemos hacer frecuentemente. Si tenemos la confianza suficiente con nuestros invitados podemos revelar nuestra contraseña. Aunque esto no es muy aconsejable, pues no tenemos la certeza si estos dispositivos están infectados con algún tipo de malware. Esto podría poner en riesgo nuestra red si se vulnera su contraseña. Esta no es la única forma de compartir el WiFi sin revelar nuestras claves, existen otros métodos como hacerlo a través de nuestro teléfono móvil y ahora también desde nuestro Chromecast 4K.

Hasta ahora esto no era posible, pero con la llegada de la nueva actualización han incluido esta función con la que compartir el WiFi de forma segura es posible. Para hacerlo, tan sólo tenemos que encender nuestro televisor y acceder al Chromecast. Aunque la opción está ubicada en los ajustes de configuración del dispositivo.

Una vez accedemos a los ajustes .

. Pulsa sobre la opción “compartir Wifi con invitados”

Una vez pulsamos en esta opción, aparece una nueva ventana en la que aparece un código QR.

Nuestros invitados solo tendrán abrir los ajustes de WiFi en sus teléfonos móviles y pulsar el icono del lector de QR. Apuntar la cámara de su teléfono móvil a la pantalla del televisor para capturar y de este modo conectarse al WiFi sin necesidad de que desvelemos en ningún momento ni el nombre de nuestra red ni por supuesto, la contraseña de la misma.

Esta de forma además de ser más rápida, ya que introduce a mano los interminables dígitos de la contraseña. Y más seguro, tenemos la opción de inhabilitar el uso de la res a cualquier dispositivo y no podrá volver a conectarse después, ya que desconoce las claves para hacerlo. Es recomendable examinar nuestra red de vez en cuando e inhabilitar el acceso a aquellos dispositivos que hayamos dejado de usar, como todos aquellos dispositivos desconocidos. Al igual de los que se han conectado de forma eventual, como pueden ser los dispositivos de familiares y amigos.

Así mantendremos a salvo nuestra red tanto de dispositivos sospechosos como si tenemos a un invitado indeseado en nuestra red, que puede estar robando señal y ralentizando la conexión. Al igual que pasa cuando la red está sobrecargada de dispositivos, por lo que es importante revisar de vez la lista de dispositivos conectados. El router y la conexión Wifi pueden ser la puerta de entrada de muchos peligros, tales como ciberataques con malware, esto además de suponer un peligro para nuestra privacidad. Puede ser la causa en muchas ocasiones de una red saturada con poca velocidad.

