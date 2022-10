Comparte la contraseña Wifi de tu casa desde un teléfono Android con este truco

Cuando estamos en casa o en la de un amigo, lo primero que hacemos la gran mayoría a día de hoy es pedir la contraseña del WiFi. Más que nada porque esta es la mejor forma de ahorrar en el gasto de datos y acceder a Internet para disfrutar de lo mucho que nos ofrece esta gran red.

Una forma que tenemos para compartir la clave, es generando un código QR, ya que así te ahorras tener que estar deletreando y enumerando cada uno de los números y letras con mayúsculas y minúsculas de la contraseña. Si no sabes cómo hacerlo, te mostramos cómo para que no tengas que repetir la clave una y otra vez.

Aunque bien es cierto que generar el código QR para compartir la clave WiFi no es la única opción, pues también puedes recurrir a la función Near Share. El problema es que esta no siempre está disponible. Así que para ahorrarnos dolores de cabeza, lo mejor para poner en práctica es, como ya te indicamos en un principio, generar un código QR en tu teléfono Android. Lo mejor de recurrir a este, es que es de lo más cómodo, ya que solo necesitas utilizar la cámara para escanearlo.

Comparte WiFi con un Android

Se trata de una función que muchos reclamaban, y es que no es lo mismo estar revisando que no haya ningún error al escribir la clave del WiFi que pasárselo a la visita mediante un código QR. Claro que para poder hacer esto, la clave WiFi ya debe estar almacenada en tu terminal, de no ser así, será imposible llevar a cabo esta función. Te dejamos con los pasos a seguir para que no tengas problemas en el proceso:

Entra en los Ajustes de tu teléfono y entra en el apartado WiFi.

Una vez aquí, cuando veas la WiFi que vas a compartir, pulsa sobre esta para así llegar a las opciones asociadas.

En primer lugar, encabezando esta lista de opciones, verás Código QR de WiFi. Al pulsar sobre esta opción, puede que te pida verificar usuario, ya sea con tu huella dactilar o PIN.

Después de haber verificado, aparecerá el código QR de la señal WiFi que quieres compartir, y tu amigo tan solo tendrá que escanearlo para conectarse a la red fácilmente.

Para no tener que repetir este proceso, puedes hacerle captura de pantalla y así tener siempre a mano el código QR para compartirlo desde tu Android.

No cabe duda de que se trata de un proceso de lo más sencillo y que te evitará perder tiempo detallando cada punto de la clave WiFi de tu casa. Lo único que debes tener en cuenta es que dependiendo de la capa de personalización del sistema operativo que tenga el teléfono, puede que cambie algún nombre o icono del proceso, pero estos serán de lo más similares, por lo que no tendrás de qué preocuparte.

SEGURO QUE TE INTERESA: