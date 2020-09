Desveladas las características y diseño de los AirPods Studio, auriculares de diadema de Apple

Hace solo un par de días que Apple nos ha brindado hasta cuatro nuevos dispositivos a su gama. Ha presentado en Cupertino de manera virtual dos nuevos iPad y dos nuevos Apple Watch. En el horizonte tenemos la presentación de los nuevos iPhone 12, seguramente para mediados de octubre. Y quizás entonces sea cuando conozcamos los nuevos auriculares de la marca, los AirPods Studio. Unos auriculares que estrenarían por primera vez en la marca de la manzana un formato clásico de diadema. Un formato que han hecho más popular en los últimos años los modelos de su marca “Beats”.

Desvelado cuál sería su diseño

Sin duda es uno de los dispositivos más enigmáticos que está desarrollando Apple, y no porque no sean comunes este tipo de auriculares, sino porque sería el primero que se lanzara con este formato en la marca californiana. Pues bien, ha sido Jon Prosser, el que se ha convertido en los últimos meses en el “filtrador de cabecera” de la marca, el que ha compartido un tuit en el que se muestra cuál sería el diseño de estos nuevos AirPods de diadema. En la imagen se puede ver sin duda un diseño que no dejaría a nadie indiferente, ya que lejos de los clásicos auriculares de diadema redondos, estos tendrían un diseño rectangular en cada uno de los dos auriculares.

Cada uno de estos auriculares parece acabado en metal o aluminio pulido, y la diadema es de color negro. Por último hay unas almohadillas negras bastante gruesas. En general no cabe duda de que el diseño podría firmarlo perfectamente Apple, ya que no hemos visto nada parecido en bastante tiempo, y no pasarían desapercibidos tanto para quien los llevara como para quien los contemplara. Según Prosser, este diseño está basado en todo lo que han podido conocer gracias a las fuentes cercanas a Apple, que de esta manera se protegen al no mostrarse imagen de dispositivo real alguno. Sin duda un aspecto que podría marcar una vez más tendencia en el mercado de sonido.

Posibles características también filtradas

Junto con las imágenes del tuit de Jon Prosser, ha desvelado algunos aspectos específicos de estos auriculares. Uno de ellos es que serán reversibles, por lo que independientemente de la manera en que nos los pongamos, estos podrán detectar nuestra posición y redistribuir el sonido en el canal izquierdo o derecho según nuestra posición. También aseguran que no tendrán conector para minijack, por lo que deberían funcionar exclusivamente sin cables, a través de la conectividad Bluetooth. Contarán con un conector USB tipo C para poder cargarse.

Y por último, desvela que los materiales de fabricación serán piel y metal de alta calidad. El código interno de estos AirPods Studio es B515. Unos auriculares de los que se desconoce cuándo llegarán al mercado, pero teniendo en cuenta que tenemos un importante evento de Apple a mediados de octubre, no nos extrañaría para nada que llegaran precisamente en ese momento para acompañar a los nuevos iPhone 12. Desde luego, este tuit supone un salto de gigante en las filtraciones alrededor de estos auriculares.