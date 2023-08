Cómo saber que apps gastan más batería en tu reloj samsung

El consumo del batería excesivo puede ser la señal definitiva que nos confirme que nuestros dispositivos no funcionan correctamente o incluso que están infectados por malware. Aunque una de las causas más comunes es que sean las aplicaciones las que consuman demás. En el caso de los Samsung Galaxy Watch, así puedes descubrir que es lo que hace el mayor gasto y ponerle remedio.

Comprueba que es lo que más agota la batería de tu reloj inteligente Samsung

Los smartwatches, no se caracterizan precisamente por tener una gran autonomía y en muchos casos si no optimizamos correctamente el uso de esta, puede que no nos dure ni siquiera un día. Por lo que es importante comprender cuales son los procesos y aplicaciones que más agotan nuestras reservas. Algo que podemos comprobar desde el propio reloj de la siguiente manera.

Opciones modo ahorro bateria | TecnoXplora

Una forma de economizar el consumo es activando el modo ahorro de energía. Generalmente si nos queda poca batería el reloj automáticamente lo activa, con lo que se interrumpen procesos en segundo plano y todos aquellos que nos son estrictamente necesarios para su funcionamiento. Con lo que conseguimos un poco más de autonomía. De este modo también podemos activarlo manualmente e incluso con ayuda de este tenemos la opción de conocer cómo se produce el gasto de la misma.

Para ello, desde la pantalla del propio reloj, accede a las opciones de configuración deslizando el dedo por la pantalla de arriba abajo.

deslizando el dedo por la pantalla de arriba abajo. De este modo accedemos a los diferentes menús, ahora del mismo modo, pero esta vez deslizando el dedo de derecha a izquierda localizamos la opción “modo ahorro de energía”

Pulsa sobre este para acceder a toda la información.

Mantén pulsado sobre el icono para acceder al menú.

para acceder al menú. En primer lugar, podemos ver la autonomía de nuestro reloj , expresaba en días y horas.

, expresaba en días y horas. Pulsa sobre este dato para ver de forma desglosada como se ha gastado la energía de nuestro reloj hasta ese momento.

como se ha gastado la energía de nuestro reloj hasta ese momento. De modo que obtenemos un listado de aplicaciones y el porcentaje que ha consumido

De esta forma y analizando los datos, podemos conocer qué aplicaciones y cuáles de nuestros hábitos hacen que consumamos energía. De este modo tenemos la opción deen nuestras costumbres y realizando algún que otro ajuste en las diferentes aplicaciones con el fin de arañar algo de energía y tener una mayor autonomía.

Algo tan sencillo como mantener apagada la pantalla mientras no hacemos uso del reloj o que no se encienda al girar la muñeca es un simple gesto con el que estamos ahorrando bastante energía. Apagar el Wifi, el GPS o las notificaciones de ciertas aplicaciones ayudarán a mejorar el rendimiento. Otras acciones como bajar el brillo de la pantalla, limitar la velocidad de la CPU o reducir el tiempo de espera de apagado influye positivamente en el consumo de energía. Aunque si queremos obtener una autonomía con la cual podemos alcanzar más de 17 días de uso podemos hacer uso de la opción “solo reloj” con la que se desactiva todo excepto a la esfera del reloj cuando pulsemos el botón de inicio.