Cómo mejorar tu inglés con la ayuda de un Kindle

Los Amazon Kindle son, sin duda una de las mejores alternativas para los amantes de la lectura y las nuevas tecnologías, en su memoria podemos almacenar una gran cantidad de títulos y leerlos en cualquier momento y lugar. Pero entre sus funciones se encuentra una muy interesante para aquellos que están aprendiendo un nuevo idioma.

Aprende inglés con Word Wise de Kindle

Además de disfrutar de nuestras lecturas preferidas podemos llevar a cabo otras funciones, como puede ser consultar palabra en el diccionario o practicar inglés. Esta función no está disponible en los dispositivos más antiguos, sólo podrán hacer uso de esta función los de la 6ª generación en adelante, por lo que si tu Kindle está actualizado a la versión más reciente y cumple estos requisititos podrás probar la experiencia. Una vez hemos comprobado que nuestro dispositivo es compatible, debemos consulta la página de detalles del propio libro si la función “Word Wise esta activada”.

Así sabrás si word wise está disponible | Amazon

Esto lo haremos desde la propia página de inicio de nuestro Kindle, tan sólo debemos usar la barra de búsqueda para localizar el título y pulsar sobre este para acceder a la ficha del mismo. Bajo el título del libro y los detalles relativos al autor, ISBN y el precio, se encuentran los botones de leer ahora ¡, si somo usuarios de Kindle unlimited y comprar ahora. Y justo de esta información encontramos en número de páginas, la fecha de la fabricación y la opción que estamos buscando de “Word Wise”. Aparecerá como activado si está disponible y desactivado, si el título que queremos leer no dispone de la opción. Lo haremos a través de la tienda de Amazon por lo que es necesario estar conectado a Internet para conocer esta información. Además, recordarte que no todos los libros disponen de ella, sino que sólo está presente en algunos títulos en inglés.

En el caso de que esté disponible podemos ver definiciones sencilla y sinónimos sobre las palabras más difíciles mientras lees. Mantén pulsado sobre la palabra en cuestión para desplegar tanto el diccionario, donde leer la definición de la palabra y si sus sinónimos, si los tuviera. Donde dependiendo del preseleccionado la definición la encontraremos en inglés o en castellano. Desplazando el menú hacia la derecha accedemos tanto a la Wikipedia como al traductor, donde encontramos el significado de la palabra. Además, en este apartado podemos traducirla a varios idiomas, tan sólo seleccionando de la lista el idioma deseado.

De esta forma leer un libro en un idioma o que no es nuestra lengua materna o estamos aprendiendo es mucho más fácil. Ya que en caso de duda o no conocer el significado de una palabra podemos hacer uso de esta sencilla función, con la que sin necesidad de abandonar la página en la que estamos leyendo ni recurrir a otros dispositivos podemos consultar el significado. Haciendo mucho más ágil nuestra lectura ya que no tenemos que teclear la palabra ni realizar ninguna búsqueda. Cosa muy útil sobre todo para los más pequeños de la casa.