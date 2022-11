Cómo conectar cualquier teléfono o tableta a tu televisor con un cable USB

La forma más habitual de conectar y enviar contenido de un teléfono móvil a un televisor es a través de tecnología inalámbrica, pero no es la única forma de hacerlo. Aunque no está tan extendido, podemos hacerlo con la ayuda de un cable USB. Te contamos cómo.

Es lo más sencillo, conectar el televisor y el móvil mediante cable

No siempre la forma más rápida o la más usada es la mejor, en este caso son muchas las ventajas de hacerlo de forma inalámbrica, pero si quieres reducir la latencia, no hacer uso del wifi o de los datos móviles tienes la opción de hacerlo de forma física usando para ello un cable. Lo que queremos conseguir conectando nuestro teléfono móvil al televisor es, como es obvio en primer lugar, aumentar el tamaño, además nos permite compartir el contenido con más personas sin tener que agolpar alrededor del teléfono. Usar un cable de conexión puede ser la solución cuando no tenemos Wifi o no es posible conectarlo de forma inalámbrica si se trata de televisores antiguos que no dispongan de esta función.

Cable-USB-C-a-DisplayPort | BENFEI

Pero esto, aunque en un principio parece sencillo, en realidad no lo es tanto ya que para hacerlo necesitamos el cable adecuado. No sirve con usar el cable de carga, como algunos pueden estar pensando. Antes de lanzarnos a comprar un cable de conexión debemos comprobar si nuestro teléfono es compatible con los cables más comúnmente utilizados entre los que se encuentran el cable USB-Compatible con DisplayPort, Cable USB con MHL o Cable USB con Slimport. Si nuestro televisor es más antiguo y no dispone de HDMI, tendremos que hacer uso de adaptadores como de USB a VGA, Teléfono a RCA AV o del teléfono a SCART.

AV digital LightNing con salida HDMI | Carphone Warehouse

En el caso de los iPhone o iPad las opciones se reducen considerablemente ya que con iOS sólo necesitaremos un único cable con adaptador AV digital LightNing con salida HDMI o bien a VGA para los modelos a partir del iPhone 5. En el caso de ser anterior será necesario un cable adaptador VGA de 30 pines. Gracias a la tecnología Plug & Play la mayoría de dispositivos se conectan de forma automática y podemos ver el reflejo de la pantalla del móvil en la del televisor.

Algunos de estas conexiones y adaptadores incluyen una toma adicional de corriente pues la exigencia de energía en la transferencia de datos es mucha y necesitaremos un aporte adicional, que conseguimos conectándolos a la corriente. Si en vez de utilizar cables de vídeo, usamos un cable USB-C a USB, nuestro televisor interpretará que hemos conectado un dispositivo multimedia, y podremos ver nuestras fotos y vídeos como si se tratara de un disco duro o un Pendrive. Aunque en algunos móviles tendremos que cambiar la configuración de la conexión USB para poder transferir las fotos. Algo que haremos desde los propios ajustes del teléfono. Aunque debemos tener en cuenta de que las conexiones inalámbricas son la forma más rápida y sencilla de enviar contenidos entre dispositivos.

