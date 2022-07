Cómo conectar tus cascos inalámbricos a un Chromecast con Google TV

El uso de nuestros dispositivos de forma individual y personalizada es posible. Gracias a la conectividad Bluetooth podemos utilizar auriculares inalámbricos con un amplio surtido de dispositivos entre los que se encuentra el Chromecast con Google TV. Te contamos cómo escuchar tu Chromecast sin molestar a nadie.

Emparejar tus auriculares inalámbricos a tu Chromecast

Esta versión de Chromecast como su nombre indica funciona con Google TV lo cual nos permite tener acceso a las opciones de Android TV convirtiendo de esta forma nuestro televisor en una Smart TV de forma económica. Si quieres disfrutar de una experiencia inmersiva completa o no molestar al resto de los habitantes de la casa mientras ves tus programas preferidos tenemos la solución perfecta. Usar los auriculares inalámbricos es la mejor solución. Esta versión del popular dispositivo de Google nos permite emparejar otros dispositivos a través de Bluetooth por lo que el procedimiento es muy sencillo.

Una vez has enchufado y encendido tu Chromecast debes abrir las opciones de configuración para ello, pulsa sobre el icono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez accedemos a los ajustes, desplázate hasta la opción "configuración"

Esto no da acceso a un nuevo menú en el que de nuevo debemos desplazarnos hacia abajo, hasta encontrar "Control remoto y accesorios"

Pulsa sobre añadir un nuevo dispositivo.

Con los auriculares en modo conexión, debemos esperar a que sean encontrados por el Chromecast para seleccionarlos.

Completa el proceso de emparejamiento siguiendo las instrucciones del asistente.

Una vez terminado el proceso escucharemos el sonido a través de los auriculares.

El nivel de audio se ajusta automáticamente al de los auriculares, de este modo protegeremos nuestros oídos de los daños provocados por un volumen excesivo.

Si queremos utilizar de nuevo los altavoces del televisor solo tenemos que apagar o desconectar los cascos del dispositivo. De este modo cada vez que encendamos nuestros cascos se emparejarán automáticamente y escucharemos el sonido a través de ellos.

Para desconectar por completo y de forma definitiva los auriculares debemos acceder del mismo modo a la sección "control remoto y accesorios", seleccionar de la lista el dispositivo en cuestión y pulsar sobre "olvidar"

Dependiendo del tipo de auriculares que tengamos, podemos usar estos para controlar sencillos aspectos de la reproducción. Con dispositivos que disponen de controles táctiles podremos controlar el volumen o incluso parar y reanudar la reproducción simplemente tocando o deslizando el dedo por el propio auricular sin tener que hacer uso de mando a distancia.

Muy interesante si nuestro televisor no dispone de salida para cascos ni bluetooth, esto nos permite conectar este tipo de dispositivos fácilmente. Una opción que, aunque no es muy habitual, resulta muy útil sobre todo si lo que buscamos es poder ver nuestros programas y series favoritas sin molestar o si lo que buscamos es una inmersión total sin ser molestados y no perdernos nada. Esta puede ser la única forma que tenemos para conectar unos auriculares a un televisor sobre todo si no disponemos de una Smart TV en la que vincularlos directamente.