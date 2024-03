Cómo activar el Modo invitados en un ordenador Chromebook

Los Chromebook han llegado para quedarse. Y lo cierto es que su sistema operativo se ha posicionado como la gran alternativa a Windows en el sector de los portátiles. ¿La razón? Chrome OS es un sistema operativo con mucho que ofrecer. Más, si conoces sus mejores trucos.

Por ejemplo, ya te hemos explicado cómo formatear tu portátil con Chrome OS paso a paso. Y hoy vas a aprender qué es y cómo activar el Modo Invitado en un Chromebook. Una función perfecta si tienes visitas en casa y quieren utilizar tu portátil.

Qué es el Modo Invitado de Chrome OS

El modo invitado en Chrome OS es una función útil que permite a los usuarios utilizar un Chromebook sin necesidad de acceder con una cuenta de Google. Al usar el modo invitado, puedes navegar por internet de manera privada; tu actividad de navegación y los archivos descargados se borran al cerrar sesión en el modo invitado.

Un Chromebook de Asus | Asus

Esto lo hace ideal para situaciones en las que necesitas prestar tu Chromebook a alguien o cuando necesitas acceder a internet sin dejar rastro en el dispositivo. Por ejemplo, en la oficina o si tienes visitas en tu casa. Además, y como verás más adelante, el proceso para activar esta función es muy sencilla.

Antes de iniciar sesión con cualquier cuenta, mira en la esquina inferior derecha de la pantalla. Deberías ver una opción que dice “Navegar como invitado” o "Modo invitado", dependiendo de la versión de Chrome OS.

Al seleccionar esta opción, Chrome OS iniciará una sesión de navegador en modo invitado. En este modo, puedes navegar en internet, pero no podrás acceder a las aplicaciones y datos personales almacenados en el Chromebook.

Simplemente cierra la sesión. Para hacerlo, puedes hacer clic en el icono de tu cuenta (o el icono de invitado) en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionar “Cerrar sesión”. Todo el historial de navegación, cookies y archivos descargados en el modo invitado se borrarán automáticamente.

Como habrás visto, el proceso para activar el Modo Invitado no tiene ningún misterio, aunque hay un detalle importante. Debes tener en cuenta que, aunque el modo invitado no guarda tu actividad de navegación en el dispositivo, no te hace anónimo en internet. Tu actividad puede ser visible para los sitios web que visitas y demás, por lo que no es un método para proteger tu privacidad, sino para que invitados puedan usar tu Chromebook con Chrome OS de forma sencilla.