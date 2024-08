Chuwi lanza una alternativa a la popular Surface por apenas 300 euros

Hace unos años Microsoft revolucionó la movilidad con sus ordenadores Surface, un concepto dos en uno que aunaba a las tabletas y los ordenadores portátiles como nunca antes. Su rasgo más distintivo es la peana integrada, que lo hace extremadamente versátil. Y ahora Chuwi, uno de los fabricantes emergentes más importantes del mercado, ha lanzado su propia interpretación de estos ordenadores portátiles, pero con una gran diferencia, un precio de saldo comparado con el de Microsoft.

Ficha técnica del Chuwi Hi10 Max

Y es que este nuevo ordenador de Chuwi nos ofrece un diseño muy similar a la Surface, aunque no esperéis una peana igual. Pero su formato es muy similar, siendo una tableta de perfiles elegantes y que cuenta con la suficiente potencia para convertirse en un ordenador portátil. De hecho, cuenta con Windows 11 como sistema operativo, y por tanto nos puede ofrecer todo lo necesario tanto para estudiar como trabajar con él. La pantalla de este dispositivo es de 12,96 pulgadas, y cuenta con una resolución bastante elevada.

CHUWI Hi10 Max | CHUWI

Esta es de 2880x1920 píxeles, y su relación de aspecto es de 3:2. Está protegida con Corning Gorilla Glass, y además es táctil y compatible con lápices de alta sensibilidad, de hasta 4096 niveles, por lo que ofrece las mejores prestaciones para tratarse de una pantalla LCD. Es una tableta con un grosor moderado, ya que emulando a las Surface cuenta con 9mm de perfil. Su peso es de 775 gramos, y es bastante moderado comparado con un portátil.

Y además es un ordenador dos en uno bastante potente, ya que cuenta con un procesador Intel N100 de decimosegunda generación. Con él vamos a poder hacer todas las tareas que le podemos pedir a un PC medio, en una fracción de su espacio. Viene acompañado además de 12GB de memoria RAM, así como de 512GB de almacenamiento sólido. Detrás, cuenta con una cámara de fotos de 8 megapíxeles, perfecta para hacer fotos o grabar vídeos, y delante la cámara tiene un sensor de 5 megapíxeles. La batería llega con una capacidad de 36,48Wh, por lo que ofrece una buena autonomía que suele reducirse con el alto rendimiento.

Cuenta con una conectividad completa, que incluye dos puertos USB tipo C, un conector USB 3.2, así como uno tipo C, un HDMI, un conector de auriculares, Bluetooth 5.2 y Wifi 6 de alta velocidad. Y todo ello con un precio que desde luego es ridículo comparado con las Surface originales. Ya que se estrena por 319 euros. Desde luego no se puede pedir más por menos, sobre todo si nos hacemos con sus accesorios, que incluyen un teclado magnético, también al más puro estilo de las Surface, una funda con peana y el lápiz inteligente para ilustrar o escribir.