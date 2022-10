Carga rápidamente tu móvil en el coche con estos cargadores

Cuando estamos fuera de casa cargar el móvil puede ser un quebradero de cabeza. Aunque con el uso de las baterías portátiles la cosa cambia considerablemente. También tenemos la opción de cargarlos en el coche mientras estamos de camino a nuestro destino.

Cargadores rápidos para coche

Los coches nuevos, ya incluyen entre sus accesorios puertos USB de carga para nuestros dispositivos móviles, pero estos no generan la suficiente potencia para cargarlos en un tiempo razonable. La carga a través de estos es muy lenta, y podeos tardar horas en completar la carga de la batería. Por lo que, si no se trata de un viaje de larga duración, no conseguiremos recuperar prácticamente nada de batería. Una de las soluciones más habituales es usar el encendedor del coche para cargar nuestros dispositivos. Con la ayuda de un adaptador, podeos convertir el encendedor del coche en un puerto de carga, pero del mismo modo si no compramos el adecuado, obtendremos el mismo resultado que con los puertos USB, tardaremos demasiado tiempo en recuperar la energía en nuestro móvil. La mejor opción es este caso es hacernos con un cargador rápido, con estos gadgets ganamos velocidad de carga, aunque nunca alcanzaremos la velocidad de carga que con un cargador tradicional. En el mercado tenemos una gran variedad de estos dispositivos y podemos elegir entre varias opciones.

Cargador rápido AINOPE | AINOPE

Una de los recomendados es un este cargador de la marca AINOPE que encontramos en Amazon por unos 17,99 euros. Este es compatible tanto para teléfonos Android como para iPhone, ya que incluye dos puertos de carga, un USB y un USB tipo C en el que podemos conectar dos dispositivos. Con este dispositivo podemos alcanzar los 48W y es compatible con cargas PD de 30W, con una carga 6 veces más rápida que la carga standard del encendedor del coche y QC de hasta 18 W.

Cargador rápido UGREEN | UGREEN

Un cargador que destaca por su relación calidad precio es este de la marca UGREEN. Un cargador doble con conexión USB que incluye cable con conexión tipo C de un metro. Compatible tanto con teléfonos Android como iPhone. Su tecnología QC3.0 permite cargar nuestros dispositivos hasta 4 veces más rápido que un adaptador standard para coche. Permite cargar dos dispositivos de carga rápida gracias sus 36W de potencia total. Un cargador compacto que ocupa poco espacio y que se ajusta perfectamente al encendedor del coche. Cuenta con certificados de seguridad y nos ofrece protección máxima contra, sobre corriente, sobre carga y altas temperaturas. Su precio es de 19,99 euros.

Una buena opción necesitas cargar el móvil en un tiempo razonable cuando viajas en coche. Sobre todos cuando hacemos uso del GPS con el que el gasto de batería en mucho mayor y necesitamos un mayor gasto de energía. Usando este tipo de cargador optimizamos la carga reduciendo los tiempos de carga de las baterías. Algo muy necesario ahora que la capacidad de las baterías y la autonomía de las mismas es tan alta.

