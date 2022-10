Ahora sí, el conector USB tipo C es el cargador único en Europa

Suele decirse que las cosas de palacio van despacio, y nunca mejor dicho, porque las leyes deben pasar por un gran número de trámites hasta convertirse en eso, en ley. Y la que ha llevado al conector USB tipo C ha tenido que pasar por muchos durante los últimos meses y años. Y es que, aunque ya sabíamos desde hace muchos meses que el conector USB tipo C se iba a convertir en estándar, no ha sido hasta ahora cuando esto ya se ha convertido en ley, y tendrá que ser de obligado cumplimiento por parte de todos los fabricantes de tecnología que quieran vender sus productos en Europa. Y sí, ahora todas las miradas están puestas en Apple, que se verá obligada a importantes cambios en su gama de móviles.

Apple tendrá que aceptarlo sí o sí

La nueva ley que acaba de ser aprobada fija una moratoria de dos años para que los fabricantes se adapten y lancen sus productos con este cargador, el USB tipo C, que hasta ahora ha sido el conector mayoritario entre los móviles Android más recientes. De esta manera antes de que acabe 2024 Apple deberá equipar sí o sí con un conector USB tipo C a los iPhone, que hasta ahora han contado con el conector Lightning desde sus inicios, y por tanto si quiere seguir vendiéndolos será necesario que cuenten con este conector.

Conector USB tipo C | Photo-by-Marcus-Urbenz-on-Unsplash

Los primeros dispositivos que tendrán obligación de equipar este conector serán los smartphones, tabletas y cámaras de fotos digitales. Y a partir de la primavera de 2026 esto también se extenderá a los ordenadores portátiles, que entonces tendrán que contar con el conector USB tipo C. Por tanto, en el caso de Apple, si hablamos de finales de 2024, es posible que todavía tengamos por delante a dos generaciones de iPhone con el conector Lightning, como los iPhone 15 y el 16.

No sería por tanto hasta el iPhone 17, que se lanzaría en 2025, en el mes de septiembre, el que estaría obligado a contar con ello. De todas formas, los últimos rumores apuntan a que Apple podría cumplir con esta nueva ley antes de lo que esperamos, incluso con el iPhone 15 que llegaría en 2023. Los de Cupertino se habían quejado hondamente de esta decisión de la Unión Europea, alegando que con ella se iba a desincentivar la innovación en el sector. Pero las motivaciones detrás de estos importantes cambios son otras, y nos benefician a todos.

Porque con ello la Unión Europea quiere primero reducir la cantidad de residuos electrónicos que se generan todos los años, que no son pocos, ya que al no tener que estar comprando cargadores con el nuevo teléfono se reduce precisamente esa basura. Y en segundo lugar, lo mejor para los consumidores es que con un solo cargador podremos cargar la práctica totalidad de los gadgets que compremos. Y también encontrar de forma más sencilla el cargador en lugares donde normalmente sería más difícil por la variedad de dispositivos y cargadores. Algo que facilitará también el reciclaje de dispositivos y la vida útil de estos porque cuando los encontremos cogiendo polvo en un cajón ya no será necesario tener que estar buscando su cargador para volver a usarlo.

