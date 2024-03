Cambio radical, ¿tiene sentido que el Samsung Galaxy Watch 7 recupere el diseño cuadrado?

Samsung ha sido uno de los principales fabricantes de relojes inteligentes en la última década. Hace poco más de 10 años lanzaba su Samsung Galaxy Gear, que fue el predecesor de los actuales Galaxy Watch. Entonces aquellos modelos tenían unos rasgos visuales muy diferentes de los actuales relojes. Eran cuadrados, en lugar de redondos como ahora, y es algo que ha mantenido diferentes a estos relojes en comparación con su gran oponente, el Apple Watch, que ha permanecido inalterable con ese diseño cuadrado que ya es icónico. Ahora un curioso rumor apunta a que Samsung podría revertir ese diseño, y recuperar de nuevo el aspecto cuadrado.

Transformación radical

La información saltaba a la actualidad hace unos días, y nos detallaba desde SamMobile, que deslizaban que desde Samsung se estaban planteando un cambio radical en el diseño, regresando al diseño cuadrado, que ya estrenaron hace una década sus primeros modelos. Aquellos dispositivos contaban con pantallas AMOLED de 1,6 pulgadas, y con un software muy diferente del actual, con el sistema operativo Tizen más primitivo que pudiéramos imaginar.

Desde luego es una información que nos ha sorprendido a muchos, no porque sea descabellada, sino porque plantea muchas dudas y preguntas. La primer es evidente, los actuales usuarios de los Galaxy Watch son fieles a un diseño redondo, de reloj más clásico, de hecho, Samsung cuenta con su línea Classic, que se diferencia muy poco de un modelo tradicional en lo que a su caja se refiere, y esto como es lógico podría confundir a los seguidores de la marca, a no ser que a Samsung le compense atraer a otro público más atraído por el diseño del Apple Watch, algo difícil de creer, porque supondría una pérdida total de personalidad.

En segundo lugar, nos hacemos otra pregunta, y es si Samsung estará dispuesta a asumir el gran precio que podría suponer a nivel de software el salto de un diseño redondo a uno cuadrado. Recordemos que el bisel giratorio o táctil se ha convertido en la gran seña de identidad de estos relojes, de hecho, el físico ha sido recuperado este mismo año, y ese nuevo diseño cuadrado no tendría cabida alguna. Mucho del software adaptado a la pantalla redonda tendría que alterarse para funcionar con una pantalla de relación de aspecto diferente.

¿Será una realidad?

Tomando como ciertas estas informaciones que apuntan a un modelo cuadrado, nos resistimos a creer que este cambio llegue a todos los modelos de Samsung. Más bien tendría sentido lanzar una nueva línea de Galaxy Watch con diseño cuadrado, manteniendo en la gama los tradicionales aspectos redondos de las actuales gamas.

En ese caso Samsung sí que podría experimentar con un nuevo diseño sin confundir a sus seguidores y ofreciendo igualmente sus modelos más tradicionales. Pero un salto al vacío a estas alturas tan radical, nos cuesta creerlo en una empresa tan grande y con la trayectoria tan consolidada de Samsung. Pero cualquier cosa es posible hoy en día, y por supuesto no hay que descartar nada.