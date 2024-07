Cambia el nombre de tu Amazon Fire TV Stick desde el móvil con este truco

El Amazon Fire TV Stick es uno de los mejores reproductores multimedia que puedes tener. Un dispositivo de gran calidad y que convierte cualquier televisor tradicional en inteligente.

Además, si conoces los mejores trucos para el Fire TV Stick, podrás sacarle mucho más partido. Por ejemplo, te hemos enseñado cómo encontrar aplicaciones fácilmente.

Hoy te vamos a enseñar otro truco de lo más interesante para que sepas cómo cambiarle el nombre a tu Amazon Fire TV Stick directamente desde tu teléfono móvil.

Para qué querría cambiar el nombre de mi Amazon Fire TV Stick

En mi caso tengo varias unidades en casa. Un primer modelo en la habitación de mi hija, otro Amazon Fire TV Stick en el comedor, y un tercer modelo en mi habitación.

Colocando un Fire TV en el televisor | Amazon

La razón es que prefiero la interfaz del Fire TV Stick 4K Max ya que es más rápida que la de cualquier televisor. Así que es una buena idea tenerlos identificados para evitar confusiones.

Además de que no está de más darle un nombre personal. Me suelo llevar este reproductor multimedia cuando viajo - tan solo he de conectar mi Fire TV Stick a la tele del hotel para poder ver Netflix o la plataforma que me apetezca-, así que no es mala idea poder tener un nombre diferente.

Y viendo lo fácil que es cambiar el nombre de tu Amazon Fire TV Stick desde el móvil, veamos los pasos a seguir:

Si no la tienes, descarga la app de Amazon en tu disposigivo.

Abre la app e introduce tu usuario y contraseña si no lo has hecho antes

Ahora, pulsa en el icono de perfil situado en la parte inferior derecha de la interfaz.

Dale a Mi Cuenta

Dentro de las opciones, pulsa en Dispositivos

Busca Fire TV en la lista.

Selecciona el Fire TV Stick que quieras cambiar el nombre y pulsa en Editar

Elige el nombre que quieras y dale a Guardar

Como podrás imaginar, vas a poder cambiar el nombre de tus reproductores las veces que quieras. Así que, personaliza tu Amazon Fire TV Stick con este sencillo truco.