Así es el "Tesla" de los carritos de golf: te sigue por todo el campo cargando con tus palos

Si te gusta jugar al golf y la tecnología, este es tu próximo gadget, de eso no hay duda. Y es que, aunque no está de más cargar con los palos mientras hacemos nuestro recorrido desde el primer al último hoyo, no está de más que alguien se encargue de ello para relajar nuestros brazos antes de embocar al hoyo. Y como no vamos a pedirle a alguien que lo haga por nosotros, sí que podemos optar porque sea un robot en forma de carrito el que tome esta noble dedicación para nosotros. Y esto es precisamente lo que nos ofrece Robera, el carrito inteligente que nos sigue por todo el campo.

Un carrito con IA para seguirnos por todo el recorrido

Sus creadores lo han llevado a Kickstarter y aseguran que es el primer carro del planeta en contar con seguimiento visual basado en inteligencia artificial. Y es que este Robera utiliza la IA para reconocer a su objetivo, en este caso nosotros, y seguirnos por todo el campo. De la misma forma que un dron nos sigue para grabarnos en las vacaciones, lo mismo hace en este caso para cargar con nuestros palos.

Y no solo nos sigue, sino que es capaz de reconocer nuestros gestos para que se detenga cuando así lo deseemos, o para que reanude la marcha. Incluso si queremos que nos siga unos metros por detrás, o todo lo contrario, que vaya por delante de nosotros. Y no solo presume de estas funciones inteligentes, sino que además es capaz de evitar obstáculos. Así puede evitar chocar con otros jugadores en el campo, o con vegetación que se pueda interponer en su camino.

Todo ha sido diseñado para que la IA sea capaz de analizar cualquier objeto delante del carrito y evitarlo para llegar al destino, que no es otro allá donde vaya el usuario. De todas formas, si queremos que el carrito llegue a nosotros de forma inmediata, por la razón que sea, no hay más que pulsar un simple botón en su mando a distancia para que se acerque a nosotros. Es un carrito que además se adapta a todos los campos, incluso aquellos en los que haya mayores desniveles. Este carrito es capaz de superarlos con hasta 25 grados de inclinación.

Incluso puede detectar áreas restringidas del campo, como puede ser un bunker, y así evitar desperfectos sobre él, ya que como sabéis, estas zonas deben ser repuestas a su estado original una vez utilizadas. La batería es extraíble y se carga rápidamente. Una vez cargada por completo, puede permanecer encendido durante 36 hoyos, por lo que nos daría para dos jornadas completas de golf.

También cuenta con una pantalla LCD de 3.25 pulgadas, y un conector USB tipo C, donde entre otras cosas podemos cargar nuestro móvil alimentándonos de la propia batería del carrito. Este carro ya lo podemos comprar en Kickstarter, donde está disponible por un precio de partida de unos 1099 euros. La entrega de las primeras unidades se realizará durante el próximo mes de diciembre.