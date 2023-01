Así puedes usar el móvil Samsung con guantes

Uno de los problemas del primer mundo es usar el móvil cuando hace frío, pero este no sólo afecta los meses de invierno, sino que hay usuario que por su profesión se ven obligados a hacer uso de estos. Por lo que conocer este ajuste les ayudará en su día a día.

Usar móvil Samsung con guantes

Son muchas las profesiones en las que el uso de guantes no sólo está recomendado sino que es necesario para proteger las manos. Trabajos en los que son susceptibles de sufrir cortes, heridas o abrasiones, por lo hacer uso de las pantallas táctiles supone un problema. La seguridad es primordial y no podemos descuidarla por atender al móvil, algo que nos obligaría a quitarnos los guantes y volver a colocarlos inmediatamente después, y algunos tipos de guantes, además de no ser fácil es costoso si se trata de guantes desechables de un solo uso. Pero no sólo si estamos trabajando, en invierno con las bajas temperaturas es habitual ir abrigado y hacer uso de estos para mantener calientes nuestras manos. Los más ingeniosos, llegan a buscarse las mañas para activar la pantalla con la ayuda de otras partes de su cuerpo como la nariz, o incluso la barbilla, algo que además de no ser nada cómodo resulta cómico.

También podemos comprar guantes especiales para las pantallas, Estos disponen de un material adherido a los puntos justo en las yemas de los dedos con los que debemos tocar la pantalla para activarla. Es muy similar a hacer uso de un lápiz o puntero, algo que también podemos hacer para evitar quitarnos los guantes. Aunque con el uso de los guantes perdemos motricidad y presión en nuestros movimientos que a su vez se convertirán en torpes y hará que invirtamos mucho más tiempo en procesos en los que habitualmente no tardamos apenas unos segundos. Pero si no quieres invertir dinero, podemos resolver este inconveniente de una forma mucho más sencilla y económica.

Existe una fácil solución para este problema que pasa por cambiar la configuración de nuestro teléfono y aumentar la sensibilidad de la pantalla. Te contamos cómo.

Para llevar a cabo este ajuste, solo tenemos que acceder a los ajustes del propio teléfono.

del propio teléfono. Una vez en los ajustes, buscamos la opción pantalla .

. En el nuevo menú debemos selecciona r “sensibilidad táctil” y activar esta opción deslizando el botón a la posición activa.

y activar esta opción deslizando el botón a la posición activa. De este modo la pantalla es mucho más sensible y es capaz de reconocer las pulsaciones aunque llevemos puestos unos guantes.

De este modo, ya no necesitamos buscar otras alternativas en las que tengamos que invertir dinero y resultan cómicas.

Un ajuste que es recomendable desactivar cuando no vayamos hacer uso de los guantes, porque al aumentar la sensibilidad de la pantalla es más fácil activarlas sin querer, lo que nos puede llevar a algún que otro problema e incluso un mayor gasto de energía. Ya que al encenderse con mayor facilidad consumimos más energía que hará que la autonomía de la batería se reduzca, por lo que es importante hacer uso de este sólo cuando sea necesario.