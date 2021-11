Xiaomi ahora vende unos guantes de moto inteligentes con calefacción

No hay semana en la que Xiaomi y su ecosistema de empresas no nos sorprenda con un nuevo gadget. Estos además suelen ser bastante originales en su planteamiento, o nos ofrecen características que normalmente no encontramos en otros productos similares en el mercado. En este caso se trata de unos guantes inteligentes, que, si bien no son una absoluta novedad, porque los hemos visto similares en anteriormente, sí que nos ofrece una propuesta bastante atractiva, sobre todo si tenemos la posibilidad de importarlos desde China, donde se han lanzado ahora en la plataforma de Crowdfunding.

Así son los guantes Cool Easy de aerogel

Estos guantes cuentan con una tecnología de aislamiento térmico de aerogel de algodón, y no solo aíslan bien, sino que además pueden calentar nuestras manos de manera inteligente, evitando así que las manos se nos agarroten en invierno, lo que a la larga puede suponer también un grave problema de seguridad. Los que hemos pilotado una moto en invierno, y sobre todo con tiempo húmedo, sabemos que, aunque llevemos unos guantes, el frío puede ser insoportable, hasta llegar a dolernos las manos por el frío acumulado. Para evitarlo, esto guantes cuentan con aislamiento térmico de aerogel que evitan que la humedad llegue a nuestras menos.

Guantes Cool Easy | Xiaomi Youpin

Aunque lo más efectivo para evitar el frío y la humedad es la calefacción inteligente con la que cuentan. Esta se puede utilizar en tres niveles de temperatura, gracias a un interruptor que a su vez funciona de selector. El calor entonces se expande por toda la mano, por la parte externa del guante, que lógicamente es la más expuesta al frío, elevando la temperatura de nuestras manos y reduciendo así el riesgo de sufrir algún tipo de agarrotamiento. Los tres niveles de temperatura nos permiten seleccionar la horquilla de entre 35 y 42 grados centígrados, 42 y 52 grados centígrados o 52 y 60 grados centígrados. Así podremos adaptar el calor que emiten los guantes al frío que realmente hace en ese momento y también, porque influye, a la velocidad a la que estamos circulando.

Además, la distribución del calor y las zonas que se calientan cuando lo utilizamos han sido diseñadas para consumir la menor energía posible, para que la autonomía de los guantes sea cada vez mayor. Estos guantes vienen con dos baterías, una para cada guante, y que tiene una capacidad de 2000mAh. Estas aportan una autonomía de hasta 1.5 horas en el rango de temperatura alta, o de hasta 3 horas si los llevamos con la temperatura más baja, que debería ser la suficiente para la mayoría de nosotros.

Las baterías de estos guantes | Xiaomi Youpin

No obstante, en las bolsas donde se alojan las baterías podrán colocarse otras de nuestra elección si así lo preferimos, por lo que este aspecto es completamente customizable. Unos guantes que además cuentan con protección extra para los nudillos, algo esencial en caso de caída. Su precio es de solo 37 euros al cambio, por lo que no son mucho más caros que unos buenos guantes de moto. De momento habrá que recurrir a ellos a través de la importación, ya que de momento han llegado a la popular plataforma Youpin de Xiaomi.