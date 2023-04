Así puedes conectar el MacBook a un monitor sin un cable HDMI

El tamaño y calidad de la pantalla de los ordenadores portátiles ha evolucionado con el paso del tiempo. Aunque estos ofrecen mejores rendimientos, es posible que necesitemos hacer uso de una pantalla más grande. A continuación, te contamos cómo conectar nuestro MacBook a una pantalla secundaria sin la ayuda de un cable HDMI.

Conecta tu MacBook a un monitor externo

Si eres usuario de los portátiles de Apple habrás comprobado en tus propias carnes las dificultades a las que te enfrentas cuando necesitas conectar el ordenador a otros dispositivos. La ausencia de conectores físicos a parte de los conectores USB C, hace que algo tan sencillo en otros equipos se convierta en una auténtica pesadilla. Además de invertir en adaptadores y cables compatibles. Para evitar este problema existe una solución de lo más sencilla, con la que sólo necesitamos de un único cable. De forma que nos podemos despedir de llevar la bolsa del portátil llena de cables y adaptadores y dependiendo de las conexiones de las que disponga el monitor externo debemos elegir entre dos tipos de cable, los cuales te contamos a continuación.

BENFEI Adaptador USB C | BENFEI

Si nuestro monitor auxiliar solo dispone de entradas HDMI puedes conectar ambos dispositivos usando un cable en cuyos extremos encontramos un USB tipo C y en el lado contrario una conexión HDMI. Así de forma directa sin hacer uso de un intermediario, podemos pasar las imágenes del portátil al monitor. Esto es gracias a las posibilidades que nos ofrecen los conectores y conexiones USB tipo C / Thunderbolt de los que disponen los MacBook Pro y MacBook Air.

Cable Vídeo USB C | Cuxnoo

Cuando el monitor del que vamos a hacer uso dispone de conexiones USB tipo C, una muy buena opción es un cable USB tipo C en ambos extremos. Aunque tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlo que este sea compatible con señal de vídeo, por lo que no todos los cables están preparados para esta función. Además, puede que incluso esta conexión nos permita cargar nuestro ordenador, algo que dependerá de las especificaciones del monitor que estemos usando. Aunque el precio de este cable es algo elevado si lo comparamos con los que no permiten la transmisión de vídeo. Se trata de una muy buena inversión ya que la versatilidad de este nos ofrece la oportunidad de usarlo para otras muchas funciones y la conexión de otros dispositivos que dispongan de la misma conexión.

Por lo que debemos olvidarnos de los viejos adaptadores y simplificar las conexiones usando un único cable. Algo que agradecerán los usuarios, puesto que Apple no les pone nada fácil el acceso de cables y periféricos, la exclusividad de estos implica un elevado coste. Como es el caso de los conectores lightning, los cuales se han visto obligados por la Unión Europea a cambiarlo por USB de tipo C. Algo que favorece la utilización de cargadores y otros periféricos de modo genérico, con el ahorro que esto supone. Aunque siempre es recomendable hacer uso de los dispositivos oficiales para evitar problemas.