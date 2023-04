Así puedes actualizar el firmware de tus AirPods de Apple

Los usuarios de tecnología están familiarizados con las actualizaciones, estas se usan cada vez más para corregir los pequeños errores y mejorar el rendimiento de los dispositivos. Algo muy común en los últimos tiempos en los auriculares inalámbricos de Apple. Estas son necesarias y debemos hacerlas, aunque no dispongamos de un iPhone para llevarlas a cabo. Te contamos cómo hacerlo.

Actualiza el firmware de tus Airpods sin un dispositivo Apple

Varios de los modelos de Airpods han recibido recientemente actualizaciones de firmware, lo recomendable en estos casos es mantener nuestros dispositivos actualizados para evitar problemas. Si disponemos de un dispositivo del mismo fabricante el proceso es algo más sencillo, ya que estos están diseñados para que la integración entre ambos dispositivos sea óptima. En este caso, solo con acceder a los ajustes del teléfono y acceder a estos siguiendo la siguiente ruta será sufriente “General>información>Airpods>versión de firmware” y en pocos segundos ya estarán en perfecto estado para seguir haciendo uso de ellos.

Los auriculares fabricados por los de Cupertino también pueden usarse con otros con conexión Bluetooth independientemente del fabricante. Aunque esto implica una serie de dificultades a la hora de las actualizaciones. Ya que estos no son compatibles en este sentido con otro sistema que no sea el propio de Apple. Esto imposibilita la opción de llevar a cabo nosotros mismo la instalación del nuevo Firmware. Algo que no debe preocuparnos en exceso porque tenemos otra alternativa, aunque para ello tendremos que desplazarnos hasta un proveedor de servicios autorizados en una Apple Store.

Así de fácil es saber la autonomía de tus AirPods | Unplash

Podemos consultar en la web del fabricante donde se encuentran sus tiendas. El personal de la tienda procederá a la actualización y en pocos minutos podremos disfrutar de nuevo de nuestros auriculares. Algo que tendremos que repetir con cierta frecuencia si queremos tener al día nuestros dispositivos. Y algo que debemos tener en cuenta antes de comprar cualquiera de sus modelos, si no tenemos otros dispositivos del fabricante. Algo que se podría solucionar con la colaboración de la marca, aunque no están por la labor. Para evitar este problema lo más recomendable es elegir auriculares de otros fabricantes con igual o superior calidad que sean totalmente compatibles con nuestros dispositivos. Algo que nos va evitar las visitas frecuentes para solventar esta tarea. Sobre todo, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se van sucediendo estas.

No es la primera vez que el fabricante ha hecho gala de la exclusividad de sus dispositivos y la necesidad de crear un ecosistema para el uso de los mismos. Tanto es así, que hasta hace poco sus dispositivos utilizaban un sistema propio de carga. Es por ello, que la Unión Europea les ha obligado a homologarlo con los estándares y sustituyendo este por un USB tipo-C. Un campo el de las actualizaciones en el que Apple ha estado trabajando, y gracias al cual los usuarios de la última versión de sus teléfonos inteligentes no tendrán que preocuparse por las actualizaciones ya que estas se realizan de forma automática.