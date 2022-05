Así es el DJI Mini 3 Pro que se presentará la semana que viene

Esta semana la firma china DJI ha publicado un teaser en el que nos invita a un evento el próximo 10 de mayo, y en el que solo podemos ver un arte acompañado de una críptica frase “Un giro en la trama” que como os podéis imaginar nos ha dejado tan descolocados como a vosotros. Pues bien, parece que poco a poco se van aclarando las cosas, y horas después de este anuncio ya hay quien tiene una idea de lo que se podría presentar el próximo 10 de mayo. Concretamente se apunta a la tercera generación del que se ha convertido en uno de los drones más populares de la marca china, el más compacto de todos y también uno de los más baratos, quizás ahí esté su verdadero secreto.

Un nuevo DJI Mini 3 Pro

Y es que hace apenas unas semanas se filtraban varias imágenes que nos mostraban a este dron con su aspecto real. Concretamente un modelo del que se podía ver bastante claro cuál era si nuevo diseño. Con una cámara de fotos que ahora destaca mucho más, no está tan integrada dentro del cuerpo del dron, parece que tiene más libertad de movimientos, en un cuerpo que ahora como podemos ver integra unos sensores de colisión más prominentes. En general vemos un diseño un poco más agresivo, aunque con el mismo tamaño compacto de su predecesor, e imaginamos que también con un peso limitado a 249 gramos como ocurre con este precisamente.

Hablamos de un modelo Pro, por lo que es de esperar que hablemos de un dron que cuente con cámara 4K, así como más sensores de colisión, que es uno de los aspectos clave para determinar si estamos ante un dron de alta gama o no. También se puede ver en otra imagen al dron plegado, que parece aún más compacto que sus predecesores, por lo que podría ser más mini que nunca para poder transportarlo. Y también se perciben cambios importantes en el mando de control. En este caso parece que la versión Pro contará con un mando de control mucho más profesional.

De hecho, lleva integrada la pantalla en la parte inferior de este, y podemos ver como en el resto de controles es bastante parecido al del modelo actual. Por tanto, estaríamos ante cambios muy importantes en este dron. No en vano sería una nueva variante dentro de la gama, porque hasta ahora no habíamos visto un modelo Pro en anteriores generaciones. Aunque tampoco hemos tenido un modelo Mini 3, por lo que no sabemos si solo tendremos este modelo Pro en la nueva generación o si por el contrario estaría de camino también un modelo estándar.

Sea como fuere no parece descabellado pensar que tengamos este nuevo modelo la semana que viene. Y es que el Mini se ha convertido en uno de los más deseados por los aficionados a los drones, sobre todo por los que se inician y los que no necesitan grandes medios para divertirse con un dron de calidad, con muchas posibilidades y un precio muy ajustado. En el caso de este modelo Pro no sería descabellado pensar en un precio de casi mil euros. Quedan solo unos días para saberlo.