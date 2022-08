Apple trabaja en un nuevo HomePod tan potente como un Apple Watch

Los de Cupertino han entrado tímidamente en el bullicioso mercado de los altavoces inteligentes. Lo hizo hace ya unos años con el HomePod original, que lleva ya descatalogado hace casi un año, y ha seguido con el HomePod Mini, que de momento aguanta el tipo y parece que vaya a tener incluso un sucesor. Ahora hemos conocido nuevos detalles acerca del HomePod original, que ahora sí, tendrá un sucesor durante este año, a finales, o bien a comienzos de 2023. Está tan en desarrollo que ya estarían confirmadas algunas informaciones esenciales como las que os contamos ahora.

Nuevo HomePod más potente, ¿y grande?

Actualmente Apple solo cuenta en el mercado con un altavoz inteligente, que es el modelo Mini que además es relativamente accesible de precio, teniendo en cuenta lo caro de mucha de su competencia. Pues bien, Mark Gurman, el analista de Bloomberg, ha avanzado que Apple estaría trabajando en un HomePod de grandes dimensiones, para complementar ahora al modelo MIni. El nuevo HomePod llegaría con un nuevo procesador, el Chip S8, que veríamos precisamente en el Apple Watch Series 8 que veríamos estrenarse el próximo mes de septiembre, quizás junto a los nuevos iPhone 14 y el iPhone 14 Pro.

Además de esta información, hemos conocido que el dispositivo contaría ya con el estándar Matter, que no es otra cosa que un método para aunar en un solo formato el control de los dispositivos conectados al Internet de las Cosas. Este estándar ha sido desarrollado junto a otros gigantes como Google, por lo que sería uno de los primeros gadgets en contar con este tipo de conectividad inteligente. Y todo apunta a que Apple podría lanzar este nuevo modelo como reemplazo del HomePod original, que no fue precisamente un éxito de ventas. Su elevado precio, de más de 300 euros, y unas caracterías y funcionalidades que no estaban acordes a este elevado precio, ayudaron a tomar la decisión por parte de Apple de deshacerse de las fotos más pequeñas,

En cualquier caso, no parece que el lanzamiento de este HomePod vaya a estar cercano en el tiempo, lo que si sabemos ya es que Apple estaría trabajando en nuevas generaciones de sus altavoces. Los HomePod no son ni mucho menos loq que Apple esperaba de ellos, y finalmente no son alternativa de masas para los Amazon Echo o los Nest de Google. Esperemos que Apple enmiende los errores, y que sobre todo lancen los nuevos dispositivos con una relación de calidad y aspecto a la altura que demandan muchos usuarios. Los HomePod se caracterizan por contar con Siri como asistente de voz, además de no funcionar si no tienen un iPhone cerca, lo que multiplica su seguridad respecto de otros modelos.

Los nuevos altavoces de Apple no llegarán pronto, ni mucho menos, sino que es posible que nos toque esperar hasta la primavera de 2023. Como sabéis se suele celebrar una keynote en el mes de marzo o abril donde normalmente se estrenan dispositivos menores, como podrían ser sin duda un nuevo iPhone SE o la nueva generación del iPad de gama más accesible. Sería entonces cuando llegarían al mercado, en dos modelos diferentes, el Mini y este otro nuevo modelo más grande.