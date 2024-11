Apple quiere reventar el mercado con su primera Smart TV

Parece que Apple está dando un giro radical a su estrategia comercial, contemplando entrar en determinados mercados a los que hasta ahora no se había animado a entrar. Concretamente hemos visto cómo está redoblando sus esfuerzos por tener más peso en el mercado del hogar conectado, con un HomeKit en clara desventaja frente a Alexa o Google Home, pero que van a suplir con el lanzamiento de sus primeras pantallas inteligentes. Ahora conocemos algo también muy importante, y es que Apple podría entrar en uno de los mercados más competitivos, como es el de los televisores inteligentes. La oferta es mucha, pero siempre habrá hueco para un nuevo dispositivo de Apple, y esa sería la intención de los californianos.

La primera Smart TV de Apple

Una vez más ha sido el analista más cercano a la esfera de Apple, Mark Gurman, quien ha desvelado los planes de Apple en un nuevo segmento del mercado, como es el de las Smart TV. Además de los dispositivos de hogar inteligente que hemos conocido hasta ahora, que incluyen una pantalla inteligente o una cámara de vigilancia, se encuentra esta Smart TV. No es la primera vez que Apple se había planteado lanzar un televisor inteligente, aunque los planes los desechó muchos años atrás.

Ahora parece que el momento es propicio para lanzar uno de estos dispositivos. Y es que ahora el panorama de streaming obliga a los consumidores a contar con televisores inteligentes, a medida que el uso de la televisión tradicional se va reduciendo. Y según Gurman, la marca de Cupertino ya estaría planeando el lanzamiento de su propia Smart TV. Desde luego tiene sentido cuando cuenta con su propia plataforma de streaming, y siendo además la Smart TV un polo de unión del hogar conectado en muchos hogares con diferentes sistemas operativos.

Por eso tiene sentido que ahora Apple se plantee el lanzamiento de un televisor inteligente. No se sabe nada sobre las características, pero siendo Apple, podemos esperar lo mejor en términos técnicos, con paneles OLED de última generación, y sobre todo una tecnología de procesamiento similar a la de los Apple TV, con procesadores Bionic de Apple, que aporten velocidad y fluidez al sistema operativo. Y la realidad es que lo más difícil ya está hecho para Apple, ya que el sistema operativo lo tiene en sus Apple TV, y solo tendría que integrarlo en una gran pantalla de Smart TV. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que la empresa de este paso por fin.

Ahora bien, el precio una vez más será decisivo, y sabemos que Apple no va a entrar en una guerra en este sentido, pero lo que esperamos es que no se excedan en demasía como ha pasado con sus gafas Vision Pro, que tienen un precio totalmente fuera de mercado. Estamos seguros que si Apple apuesta por su propia Smart TV, va a ser un éxito asegurado, de momento no se sabe cuándo serán una realidad, pero la propia posibilidad ya genera expectación.